Od stycznia droższe piwo. Wiemy, czemu tak się stanie

Od nowego roku stawka akcyzy na piwo w Polsce wzrośnie z obecnych 125 zł za hektolitr (hl) do około 131 zł/hl, co oznacza wzrost o 5 proc. Jest to element "Mapy Akcyzowej", planu systematycznych podwyżek zaplanowanego przez rząd w 2021 r. Łączny wzrost akcyzy na piwo od momentu wprowadzenia tych regulacji wyniesie ponad 27 proc.

Akcyza w Polsce znacznie wyższa niż u sąsiadów



Obecnie stawka akcyzy na piwo w Polsce wynosi 28,5 euro za hektolitr, co stawia nasz kraj w niekorzystnej pozycji względem sąsiednich państw Unii Europejskiej. Dla porównania, Niemcy, Czechy czy Słowacja mają znacznie niższe stawki.

– Każdy czynnik powodujący podwyżkę cen piwa w Polsce wiąże się z negatywnymi skutkami dla branży: obniża konkurencyjność naszego rynku i powoduje hamowanie popytu. Od 2018 r. polski rynek piwa skurczył się już o ponad 6 milionów hl. To się przekłada wprost na zamykanie browarów i redukcję całego łańcucha wartości branży, czyli problemy gospodarcze w sektorach powiązanych z produkcją piwa, zwłaszcza w rolnictwie – powiedział Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie, którego cytuje dlahandlu.pl.

Rynek piwa się kurczy. To wpływa na inne sektory

To zjawisko wpływa na zamykanie mniejszych browarów oraz redukcję miejsc pracy w sektorach związanych z produkcją piwa, takich jak rolnictwo czy logistyka. Średnia cena piwa w Polsce wzrosła o ponad 35 proc. w ciągu ostatnich trzech lat, co dodatkowo wpływa na spadek popytu.

Wyższe ceny piwa, nieproporcjonalne wpływy do budżetu

Chociaż podwyżki akcyzy teoretycznie mają zwiększać wpływy do budżetu państwa, w praktyce efekt ten jest ograniczony. W 2023 r., pomimo 5-procentowego wzrostu stawki, wpływy do budżetu wzrosły tylko o 1 proc. Polska jednak wciąż znajduje się w czołówce unijnych państw, które ściągają największe kwoty z akcyzy na piwo. W 2023 r. wpływy te wyniosły ponad 3,6 mld zł, co przewyższa łączone wpływy Niemiec i Czech.

Systematyczne podwyżki akcyzy od lat 2000

W ciągu ostatnich dwóch dekad akcyza na piwo w Polsce wzrosła o 86 proc., podczas gdy na wyroby spirytusowe jedynie o 26 proc. Wzrost obciążeń podatkowych dla branży piwowarskiej, zdaniem ekspertów, wpływa negatywnie na cały sektor, który jest kluczowy dla polskiej gospodarki.

