Rząd zmienia godziny otwarcia urzędów. Sprawdź, w które dni załatwisz sprawy

Rząd planuje wprowadzenie nowych zasad dotyczących godzin pracy urzędów. Standardowe godziny otwarcia między 8:00 a 16:00 mają odejść do przeszłości. Projekt rozporządzenia przewiduje, że instytucje obsługujące obywateli będą działały w bardziej elastycznych godzinach, a co najmniej raz w tygodniu ich drzwi pozostaną otwarte do godziny 18:00. Wkrótce projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie trafi on pod obrady rządu.

Nowe zasady dla urzędów. Większa elastyczność czasu pracy

Projekt nowych przepisów zakłada, że kierownicy urzędów będą mieli większą swobodę w ustalaniu godzin funkcjonowania placówek. Ich zadaniem będzie dostosowanie czasu pracy tak, by urząd mógł wykonywać swoje obowiązki nieprzerwanie przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Zmiany mają zwiększyć dostępność urzędów dla obywateli, którzy dotychczas mieli problem z załatwieniem spraw urzędowych ze względu na sztywne godziny otwarcia.

Za reformę odpowiada Jan Grabiec, szef Kancelarii Premiera i bliski współpracownik szefa rządu. Jego zdaniem nowy model organizacji pracy ma lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców i poprawić jakość obsługi interesantów.

Godziny pracy urzędów nie będą już jednolite

Nowe regulacje przewidują odejście od jednolitych godzin pracy (obecnie 8:15–16:15) na rzecz bardziej elastycznego harmonogramu. Urzędy będą mogły rozpoczynać działalność najwcześniej o 7:00 i kończyć o 15:00, a najpóźniej zaczynać o 10:00 i funkcjonować do 18:00. Ostateczny rozkład pracy w poszczególnych dniach tygodnia będzie ustalał kierownik placówki.

Szczególnym wymogiem ma być obowiązek zapewnienia dostępności urzędu dla interesantów w co najmniej jeden dzień tygodnia do godziny 18:00. Oznacza to, że obywatele, którzy nie mogą odwiedzić urzędu w standardowych godzinach pracy, zyskają dodatkowe możliwości załatwienia swoich spraw.

Które urzędy obejmą zmiany?

Nowe zasady będą dotyczyły jednostek administracji rządowej, takich jak:

urzędy skarbowe,

placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

inspekcje podlegające wojewodom i ministerstwom.

Celem zmian jest poprawa dostępności tych instytucji i ułatwienie obywatelom dostępu do usług administracyjnych bez konieczności korzystania z dni wolnych od pracy.

Rząd argumentuje, że standardowe godziny pracy urzędów są przestarzałe i nie odpowiadają dzisiejszym realiom. Wiele osób pracuje dłużej i nie ma możliwości załatwienia swoich spraw w dotychczasowych godzinach otwarcia. Reforma ma na celu dostosowanie administracji do zmieniającego się trybu życia obywateli.

