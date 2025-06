Segregujesz ubrania? Sprawdź, czego nie musisz oddawać

Od początku 2025 roku w Polsce obowiązuje obowiązek segregowania tekstyliów jako osobnej kategorii odpadów. Zużyte ubrania i inne materiały tekstylne, które nie nadają się już do użycia, należy przekazywać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów). Resort klimatu przypomina jednak, że punkty te nie zajmują się przetwarzaniem tekstyliów, a jedynie ich zbieraniem.

Obowiązek selekcji

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, PSZOK ma obowiązek przyjmowania zarówno tekstyliów nadających się do dalszego użycia, jak i tych zużytych. Sam proces zagospodarowania odpadów odbywa się już w wyspecjalizowanych instalacjach.

Część tekstyliów, w szczególności silnie zanieczyszczonych lub zużytych w trakcie prac domowych (np. ścierki, gąbki), może być w wyjątkowych przypadkach wyrzucana do pojemników na odpady zmieszane. Warunkiem jest to, że nie są one skażone chemikaliami lub substancjami niebezpiecznymi.

Ministerstwo wskazuje, że nie ma centralnych wytycznych co do sposobu postępowania z zużytymi tekstyliami, ponieważ kwestie te powinny być rozstrzygane lokalnie, przez gminy. Resort nie posiada również danych na temat stopnia realizacji obowiązku segregowania tekstyliów – statystyki za 2025 rok będą dostępne dopiero w kolejnym roku.

Gdzie oddawać tekstylia?

Tekstylia można też oddawać w innych miejscach niż PSZOK-i. W centrach handlowych działają sklepy i punkty zbiórki, które przyjmują zużyte ubrania, odnawiają je lub przerabiają na nowe produkty. W Polsce istnieją również firmy produkujące z odpadów tekstylnych materiały wykorzystywane w przemyśle meblarskim i budowlanym.

Resort klimatu podkreśla, że ważną rolę odgrywają też działania edukacyjne oraz rozsądne decyzje zakupowe. Wskazuje na potrzebę promowania świadomej konsumpcji, wybierania odzieży trwalszej, wykonanej z recyklingowanych materiałów i ograniczania zbędnych zakupów.

W planach rządu znajduje się również wprowadzenie systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) dla tekstyliów. Ma on zmotywować producentów odzieży i obuwia do aktywnego uczestnictwa w zagospodarowywaniu zużytych produktów.

Do pojemników PCK należy wrzucać wyłącznie czystą odzież w dobrym stanie. Odpady tekstylne nienadające się do ponownego użycia powinny trafić do PSZOK-u. Resort zaznacza jednak, że ocena przydatności danej rzeczy do dalszego użytku może być subiektywna.

