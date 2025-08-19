Nawet 100 proc. dopłaty do nowych drzwi. Rusza rządowe wsparcie

Wymiana drzwi wejściowych to nie tylko poprawa wyglądu domu, ale też ważny element zwiększający komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki rządowemu programowi „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na ten cel, co znacząco zmniejsza koszty inwestycji. Program ma na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji zanieczyszczeń z domów jednorodzinnych.

Kto może dostać dofinansowanie?

Dofinansowanie na wymianę drzwi dostępne jest dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych oraz lokali w takich budynkach – pod warunkiem, że posiadają one odrębną księgę wieczystą. Przy współwłasności niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. W większości przypadków konieczne jest też udokumentowanie prawa własności przez minimum trzy lata, z wyjątkiem nieruchomości dziedziczonych.

Wsparcie nie dotyczy tylko drzwi – obejmuje również inne elementy termomodernizacji, m.in. wymianę źródeł ciepła, ocieplenie budynku, montaż rekuperacji czy nowe okna. Jednak aby uzyskać dotację, wymiana drzwi musi być częścią szerszego projektu termomodernizacyjnego. Nowe drzwi muszą spełniać wymogi techniczne – współczynnik przenikania ciepła (Ud) nie może przekraczać 1,3 W/(m²K), a inwestycja musi dotyczyć budynków z pozwoleniem na budowę sprzed 2021 roku.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o wsparcie można składać online poprzez serwis Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Potrzebne są m.in. audyt energetyczny, dokumenty potwierdzające dochód, księga wieczysta i – jeśli dotyczy – zgoda współwłaścicieli. Przy wyborze opcji z prefinansowaniem niezbędna jest również umowa z wykonawcą. Po zakończeniu prac wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Wysokość dotacji zależy od sytuacji materialnej wnioskodawcy. Osoby z rocznym dochodem do 135 tys. zł mogą uzyskać do 40% kosztów netto. Gospodarstwa o dochodzie do 2250 zł na osobę (lub 3150 zł w jednoosobowym) mogą liczyć na wsparcie do 70%. Najubożsi, z dochodem miesięcznym poniżej 300 zł na osobę (lub 1800 zł w jednoosobowym), mogą otrzymać nawet 100% kosztów netto. Ten najwyższy próg dotyczy również osób korzystających ze świadczeń socjalnych.

Program „Czyste powietrze” to nie tylko szansa na wymianę drzwi, ale także realne wsparcie w poprawie efektywności energetycznej domu i jakości życia jego mieszkańców.

