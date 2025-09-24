Drewno opałowe coraz droższe. Sprawdź aktualne ceny na jesień

Na początku jesieni 2025 roku ceny drewna opałowego w Polsce są wyraźnie wyższe niż rok wcześniej. Za metr sześcienny trzeba zapłacić od 150 do nawet 550 zł, w zależności od gatunku i jakości drewna. Wzrost cen sięga 10–20 proc. i jest efektem inflacji, wyższych kosztów transportu oraz rosnącego popytu na ekologiczne źródła energii.

Ceny drewna

Drewno iglaste, takie jak sosna czy świerk, pozostaje najtańszą opcją – ceny zaczynają się od 172 zł za metr sześcienny. Droższe są gatunki liściaste, w tym dąb, buk czy grab, które osiągają poziom nawet 550 zł za metr. Dane opublikowane przez portal biznes.interia.pl pokazują, że w nadleśnictwie Brzesko sosnę można kupić za 172 zł, a dąb za 190 zł. W Radziwiłłowie lipa kosztuje 138 zł, natomiast świerk 197 zł. Z kolei w nadleśnictwie Olesno osika sprzedawana jest po 172 zł, a dąb już po 227 zł za metr sześcienny.

Wyższe ceny obowiązują w marketach budowlanych, gdzie dolicza się koszty pakowania i wygodnego transportu. Eksperci rekomendują zakup drewna sezonowanego, którego wilgotność nie przekracza 20 proc., co zapewnia jego lepszą wydajność podczas spalania. Drewno świeże, tańsze, wymaga jeszcze co najmniej jednego sezonu składowania w przewiewnym i suchym miejscu.

Opał drożeje

Korzystne oferty można znaleźć u prywatnych sprzedawców, ale konieczne jest sprawdzenie faktycznej wilgotności surowca. Tylko drewno odpowiednio wysuszone daje pełną efektywność i ogranicza ryzyko nadmiernego dymienia czy osadzania się sadzy.

W porównaniu do września 2024 roku opał zdrożał o kilkanaście procent, a prognozy wskazują, że jesienią 2025 roku ceny mogą rosnąć dalej. Dlatego wielu ekspertów radzi rozważyć wcześniejszy zakup, aby uniknąć dodatkowych kosztów w szczycie sezonu grzewczego.

