Dmuchnął w alkomat i stracił auto. Mustang trafi do polskiej policji

Jazda pod wpływem alkoholu naprawdę nie popłaca. W 2025 roku trzeba się liczyć z zatrzymaniem lub wręcz utratą prawa jazdy, karą finansową, z punktami karnymi, konfiskatą pojazdu, a nawet ograniczeniem lub pozbawieniem wolności. Wszystko zależy od tego jak duże było stężenie alkoholu w organizmie, czy kierowca był wcześniej karany oraz czy doszło do kolizji lub wypadku.

Jadący Fordem Mustangiem przez mazowiecką miejscowość Ślubowo w gminie Sońsk mężczyzna miał aż 2,28 promila alkoholu w organizmie.

Czerwony Ford Mustang przymusowo zmienia właściciela

Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Ciechanowie, a sędzia się długo nie zastanawiał. Skazał Kamila S. na karę grzywny (150 stawek dziennych po 20 złotych), orzekł również zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na trzy lata, zasądził 5 tys. zł grzywny i obciążył go kosztami postępowania.

„Z uwagi na to, iż ilość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1,5 promila, sąd orzekł także obligatoryjny przepadek na rzecz Skarbu Państwa pojazdu mechanicznego – pięknego Forda Mustanga w kolorze czerwonym. Według ustaleń dochodzenia sportowy pojazd jest wart około 150 000 złotych” – wyjaśnił w komunikacie Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Ford Mustang doścignie kolejnych piratów drogowych na polskich drogach

Wyrok jest prawomocny, więc prokurator rejonowy w Ciechanowie zawnioskował, by przekazać auto na rzecz Komendy Głównej Policji. Rozwijający około 270 km/h samochód będzie wkrótce służyć funkcjonariuszom do ścigania piratów drogowych.

Do tej pory policjanci ścigali kierowców głównie nieoznakowanych BMW serii 3 i 3 GT, ale także Skodą Octavią czy Oplem Insignia, oraz specjalistycznymi pojazdami z wideorejestratorami, takich jak Kia Stinger. Grupa SPEED używa także innych nowoczesnych technologii do tego celu – np. dronów.

Czytaj też:

Bez przeglądu, a jeżdżą po polskich drogach. Irytująca luka w przepisach