Najczęstszy błąd w segregacji. To opakowanie rujnuje cały kosz

Choć karton po mleku jest jednym z najczęściej spotykanych opakowań w polskich domach, wciąż budzi wiele wątpliwości. Wielu osobom wydaje się, że skoro wygląda jak zwykły papier, powinien trafić do niebieskiego pojemnika. Sortownie alarmują jednak, że to jeden z najczęściej popełnianych błędów, który zanieczyszcza całą frakcję papieru i utrudnia recykling. Odpowiednia segregacja takich opakowań ma duże znaczenie, bo każde błędnie wyrzucone trafia zwykle do odpadów zmieszanych.

Karton po mleku

Wbrew pozorom karton po mleku nie jest zwykłym papierem. To opakowanie wielomateriałowe, zbudowane z kilku warstw: papieru, cienkiej warstwy aluminium oraz polietylenu. Konstrukcja taka zapewnia dłuższą świeżość produktu, ale wyklucza wyrzucanie opakowania do pojemnika na papier. Pracownicy sortowni podkreślają, że kartony po mleku wrzucone do niebieskiego kontenera zanieczyszczają pozostałe surowce, co często sprawia, że całe partie nadają się jedynie do odpadów zmieszanych.

Gdzie więc powinno trafić takie opakowanie? Zgodnie z zasadami segregacji karton po mleku należy wrzucać do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. To tam trafiają wszystkie opakowania wielomateriałowe, również kartony po sokach. W sortowni przechodzą one proces rozwłókniania, w którym odzyskuje się papier, a pozostałe materiały są oddzielane i mogą zostać ponownie wykorzystane.

Mycie opakowań

Pojawia się też pytanie, czy karton po mleku trzeba myć przed wyrzuceniem. Specjaliści uspokajają — nie jest to konieczne. Wystarczy, że opakowanie zostanie dokładnie opróżnione z resztek płynu. Mycie nie tylko nie poprawia jakości recyklingu, ale jest też marnowaniem wody. Ważne jest natomiast, by karton nie przeciekał i nie brudził innych odpadów. Dobrym nawykiem jest również zgniatanie opakowania, aby zajmowało mniej miejsca, oraz wyrzucanie zakrętki razem z nim — również do żółtego pojemnika.

Sortownie zwracają uwagę, że prawidłowo przygotowane odpady trafiają szybciej do recyklingu i rzadziej są odrzucane podczas sortowania. Właściwa segregacja jednego opakowania może wydawać się drobiazgiem, jednak w skali osiedla czy miasta ma realny wpływ na skuteczność całego systemu.

