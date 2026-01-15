Dodatkowe 400 zł dla seniorów. Zwroty PIT już w lutym

W połowie lutego skarbówka udostępni wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 rok, z których podatnicy dowiedzą się, czy powinni dopłacić podatek, czy otrzymają zwrot. Najwięcej zyskać mogą emeryci i renciści pobierający niższe świadczenia – zwrot PIT od trzynastej i czternastej emerytury może w ich przypadku wynieść blisko 400 zł.

Deklaracje PIT

Deklaracje będą dostępne od 15 lutego w serwisie podatki.gov.pl. Osoby, które jak najszybciej zalogują się do systemu, sprawdzą przygotowany dokument i zaakceptują rozliczenie, mają szansę na szybszy przelew ze zwrotem podatku. Zwłaszcza dla seniorów pobierających niższe świadczenia może to stanowić znaczące wsparcie domowego budżetu.

Jak podaje „Fakt”, wysokość możliwego zwrotu zależy od kwoty otrzymywanej emerytury. Osoba pobierająca 1500 zł brutto może liczyć na 210 zł zwrotu. Senior ze świadczeniem 1800 zł brutto może otrzymać 282 zł, a emeryt z emeryturą 2200 zł – nawet 378 zł. W przypadku świadczenia na poziomie 2400 zł kwota zwrotu wyniesie 144 zł.

Z kolei osoby pobierające ok. 2500 zł brutto miesięcznie lub więcej nie otrzymają dodatkowych pieniędzy z tytułu zwrotu podatku od trzynastej i czternastej emerytury. W ich przypadku podatek został już rozliczony w trakcie roku.

Akceptacja rozliczenia

To, jak szybko pieniądze trafią do uprawnionych, zależy od terminu akceptacji przygotowanego rozliczenia. Skarbówka ma 45 dni na wypłatę zwrotu przy deklaracjach elektronicznych. Dla osób składających PIT w formie papierowej termin ten może wynieść nawet 90 dni, choć w praktyce zwroty zwykle pojawiają się na kontach wcześniej.

Na złożenie rocznego rozliczenia podatkowego za 2025 rok podatnicy mają czas do 30 kwietnia. Dla wielu seniorów lutowe udostępnienie deklaracji będzie momentem, w którym dowiedzą się, czy należy im się dodatkowa kwota – a dla części z nich może to być niemal 400 zł wsparcia jeszcze przed wiosną.

