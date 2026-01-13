Tego obawiają się przyszli emeryci. Przygnębiający raport

Tysiące Polaków, którzy są coraz bliżej osiągnięcia wieku emerytalnego, zamiast cieszyć się wizją zasłużonego wypoczynku, obawia się zakończenia aktywności zawodowej. Taki wniosek płynie z badania „HR & Payroll Pulse Europe 2025” przeprowadzonego przez SD Worx.

Polacy obawiają się emerytury?

Aż 63,3 proc. polskich pracowników w wieku 50-64 lata przyznaje, że obawia się, iż nie będzie miało wystarczających środków finansowych, by przejść na emeryturę w planowanym wieku. Niespełna 43 proc. respondentów nie ukrywa, że doświadcza stresu finansowego. Nie zaskakuje zatem fakt, iż coraz więcej osób, mimo nabycia uprawnień emerytalnych, decyduje się na kontynuację kariery zawodowej. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że pod koniec 2024 roku aż 872,6 tys. polskich emerytów nadal pracowało, co oznacza, że zdecydowała się na ten krok niemal co siódma osoba pobierająca świadczenie.

– Z najnowszych danych ZUS dowiadujemy się, że Polacy żyją coraz dłużej, dzietność jest zatrważająco niska, a obywatele pracują dalej, mimo przysługującej im emerytury. To pokazuje, że organizacje powinny wziąć na tapet politykę senioralną, którą – jak wskazuje nasze najnowsze badanie – traktują jako temat drugorzędny. Obecnie tylko 8 proc. ankietowanych pracodawców w Polsce uznało kwestię polityki senioralnej w ich firmie jako jeden z głównych wyzwań HR. Warto by biznes dostrzegł i docenił wiedzę dojrzałych pracowników i zaczął inwestować w edukację także tych pracowników, np. z zakresu nowoczesnych technologii. Jak pokazuje nasz raport, zaledwie 22,1 proc. polskich pracowników w wieku 50-64 lat przyznaje, że firma pomaga im zdobywać nowe umiejętności i doskonalić istniejące, aby przygotować ich i organizację na przyszłość opartą na sztucznej inteligencji.To rodzi stres, poczucie niepewności i wpływa na kondycję psychiczną pracowników – komentuje Paulina Zasempa, People Country Lead w SD Worx Poland.

Obawy o środki finansowe na emeryturze trudno nie uznać za uzasadnione. Z danych ZUS wynika, że w marcu zeszłego roku mediana wysokości emerytury w Polsce wyniosła 3544,37 zł. Znaczna część seniorów pobiera jednak minimalną emeryturę (wynosi obecnie 1878,91 zł brutto), a ponad pół miliona osób nie łapie się jednak nawet na najniższe świadczenie.

