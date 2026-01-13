Przeliczenie emerytur ruszyło. Tysiące seniorów czeka na duże podwyżki

Od 2 stycznia Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął proces ponownego przeliczenia emerytur przyznanych lub korygowanych w czerwcu w latach 2009–2019. To ważna zmiana dla nawet 100 tys. osób, które przez lata otrzymywały niższe świadczenia z powodu obowiązujących wtedy zasad waloryzacji. ZUS podkreśla, że seniorzy nie muszą składać żadnych dokumentów — korekta odbywa się automatycznie, a pierwsze wyższe przelewy pojawią się jeszcze w styczniu.

Renty rodzinne

Zmiany obejmują również renty rodzinne po osobach, które miały naliczane emerytury w czerwcu. Celem nowelizacji jest usunięcie dysproporcji, jakie powstały przez brak kwartalnej waloryzacji składek i kapitału początkowego w tym miesiącu. Eksperci od lat wskazywali, że złożenie wniosku o świadczenie właśnie w czerwcu sprawiało, że wysokość emerytury była wyraźnie niższa niż w pozostałych miesiącach. Problem ten dostrzegł także Trybunał Konstytucyjny.

Jak wyjaśnia ekspert rynku pracy Oskar Sobolewski, „emerytura wyliczona w czerwcu była mniej korzystna, ponieważ kapitał nie był jeszcze zwaloryzowany”. Przez to w praktyce seniorzy mogli otrzymywać nawet kilkaset złotych mniej miesięcznie. Przepisy dotyczące tzw. emerytur czerwcowych zmieniono najpierw jednorazowo w 2020 r., a następnie wprowadzono je na stałe dla osób przechodzących na świadczenie od 2021 r. Teraz przyszedł czas na uregulowanie sytuacji tych, którzy na emeryturę przeszli wcześniej.

Nowe wyliczenia

ZUS wskazuje, że nowe wyliczenia będą traktować świadczeniobiorców tak, jakby wniosek o emeryturę złożyli w maju danego roku, a nie w czerwcu. Oznacza to uwzględnienie waloryzacji składek oraz kapitału początkowego, a nowe kwoty będą podlegały waloryzacjom na bieżących zasadach. Jednocześnie świadczenie po przeliczeniu nie może być niższe od dotychczas wypłacanego.

Przeliczenie obejmuje tylko przyszłe wypłaty — emeryci nie otrzymają wyrównań za lata, w których pobierali zaniżone świadczenia. W komentarzu dla WP Finanse Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło, że dotychczasowe przepisy nie zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, a zmiana ma charakter wyłącznie „na przyszłość”.

Czytaj też:

Zmiany w rencie wdowiej od marca. Świadczenie wzrośnieCzytaj też:

Emerytura po zmarłym może przepaść. Wystarczy przeoczyć jeden termin