Czekasz na PIT-11? Oto najważniejsze daty i prawa pracownika

PIT-11 to jeden z najważniejszych dokumentów podatkowych, bez którego trudno prawidłowo rozliczyć roczny podatek dochodowy. Zawiera on informacje o uzyskanych dochodach, pobranych zaliczkach na podatek oraz odprowadzonych składkach. Na jego podstawie podatnik składa roczne zeznanie, najczęściej PIT-37. W przypadku kilku umów lub pracy u więcej niż jednego pracodawcy, każdy z nich wystawia osobny PIT-11, a wszystkie dokumenty muszą zostać uwzględnione w rozliczeniu.

Procedura PIT-11

Procedura przekazywania PIT-11 przebiega dwuetapowo. W pierwszej kolejności pracodawca przekazuje dokument do urząd skarbowy. Ma na to czas do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku dochodów uzyskanych w 2025 r. termin ten przypadałby na 31 stycznia 2026 r., jednak ponieważ jest to sobota, ostateczna data została przesunięta na pierwszy dzień roboczy, czyli 2 lutego 2026 r. Od tego momentu dane zaczynają pojawiać się w systemie Twój e-PIT.

Dla pracowników kluczowy jest jednak inny termin. Pracodawca ma obowiązek przekazać PIT-11 podatnikowi do końca lutego. W 2026 r. 28 lutego wypada w sobotę, dlatego termin ten również ulega przesunięciu. Oznacza to, że dokument powinien trafić do pracownika najpóźniej w poniedziałek 2 marca 2026 r. PIT-11 może zostać doręczony pocztą, przesłany drogą elektroniczną lub udostępniony w wewnętrznym systemie kadrowym, o ile pracownik ma do niego dostęp.

Fakt, że wiele osób otrzymuje PIT-11 dopiero pod koniec lutego, nie jest niczym nadzwyczajnym. Działy kadr często przygotowują w tym czasie dużą liczbę dokumentów, a dodatkowo muszą uwzględnić premie roczne, korekty list płac czy rozliczenia składek. Jeżeli PIT-11 zostanie przekazany do 2 marca 2026 r., wszystko odbywa się zgodnie z przepisami.

Kontakt z pracodawcą

Jeśli mimo upływu terminu dokument nie dotarł, pierwszym krokiem powinien być kontakt z pracodawcą lub działem kadr. W wielu przypadkach brak PIT-11 wynika z przeoczenia. Gdy to nie przyniesie efektu, sprawę można zgłosić do urzędu skarbowego, ponieważ wystawienie PIT-11 jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym z prawa.

Rozliczenie podatku jest możliwe nawet bez fizycznego PIT-11, jeśli dane zostały wcześniej przekazane do urzędu i są widoczne w systemie Twój e-PIT. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ mogą pojawić się błędy lub braki danych, np. od jednego z pracodawców. Dlatego najlepiej porównać informacje z systemu z otrzymanym dokumentem.

Warto również pamiętać, że w przypadku zakończenia pracy w trakcie roku pracownik ma prawo złożyć wniosek o wcześniejsze wystawienie PIT-11. W takiej sytuacji pracodawca powinien przygotować dokument w ciągu 14 dni. Niezależnie od terminu otrzymania PIT-11, roczne zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia.

