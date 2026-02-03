Nowe legitymacje emeryta-rencisty już niebawem. Ile zapłacą seniorzy?

Legitymacje emeryta-rencisty mogą uzyskać osoby mające ustalone prawo do emerytury, renty bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jest to dokument, który potwierdza status emeryta-rencisty. Seniorzy mogą łatwo uzyskać legitymację, dzięki czemu mogą liczyć na szereg ulg.

Nowe legitymacje emeryta-rencisty. lle zapłacą seniorzy?

Jak informowaliśmy przed tygodniem, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) zacznie wkrótce wydawać seniorom legitymacje na nowych blankietach. Seniorzy zastanawiają się, czy w związku z tym muszą przygotować się na dodatkowe koszty. Wątpliwości w tej sprawie rozwiewa Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. — Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie przewiduje dodatkowych kosztów po stronie emerytów i rencistów — podkreśla resort w komentarzu dla „Faktu”.

Nowe legitymacje mają być lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami. Ministerstwo podkreśla, że zmiany „mają chronić osoby starsze i pobierające świadczenia przed nadużyciami, a nie przerzucać na nie jakiekolwiek koszty”. — Jednocześnie projekt nie zmienia zasad dotyczących opłat w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji — obowiązujące w tym zakresie regulacje pozostają bez zmian — informuje „Fakt" ministerstwo.

Resort rodziny zwraca również uwagę, że seniorzy nie muszą spieszyć się z wymianą legitymacji. Dotychczasowe karty zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Legitymacje, które nie spełniają nowych wymogów, mogą być wydawane do 12 lipca 2026 roku.

Przypomnijmy, że dzięki legitymacji seniorzy mogą korzystać ze zniżek na leki w aptekach oraz na usługi w miejscach związanych z kulturą, takich jak teatry, muzea czy kina. Dokument ten umożliwia także tańszy dostęp do obiektów sportowych, a także do komunikacji miejskiej i kolei. Co więcej, posiadacze legitymacji mogą liczyć na obniżone ceny w sanatoriach oraz uzyskać rabaty na turnusy rehabilitacyjne.

