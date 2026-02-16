Nawet 72 tys. zł za zwolnienie. Od 2026 r. firmy zapłacą rekordowe odprawy

Podwyżka płacy minimalnej, która weszła w życie 1 stycznia 2026 r., wpływa nie tylko na bieżące koszty zatrudnienia, ale również na wysokość odpraw wypłacanych pracownikom w razie utraty pracy. Minimalne wynagrodzenie wzrosło z 4666 zł do 4806 zł brutto, a to automatycznie podniosło górny limit świadczeń należnych przy zwolnieniach.

Zmiana ma szczególne znaczenie w przypadku zwolnień grupowych oraz sytuacji, gdy rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy pracodawcy i nie z winy pracownika. Prawo do odprawy przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – zarówno na czas określony, jak i nieokreślony.

Kiedy przysługuje odprawa?

Świadczenie należy się w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, gdy przyczyny rozwiązania stosunku pracy leżą po stronie pracodawcy. Odprawa obejmuje zarówno zwolnienia grupowe, jak i indywidualne, jeśli wynikają z decyzji firmy.

Nie każda forma zakończenia zatrudnienia daje jednak prawo do dodatkowych pieniędzy. Odprawa nie przysługuje, gdy umowa została wypowiedziana przez pracownika, wygasła z upływem czasu, na jaki była zawarta, zakończyła się wraz z wykonaniem określonej pracy lub doszło do wygaśnięcia stosunku pracy.

Ile wynosi odprawa w 2026 roku?

Wysokość odprawy zależy od stażu pracy u danego pracodawcy oraz poziomu wynagrodzenia. W przypadku zwolnień grupowych obowiązują trzy progi:

jednomiesięczne wynagrodzenie – gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 2 lata,

dwumiesięczne wynagrodzenie – przy stażu od 2 do 8 lat,

trzymiesięczne wynagrodzenie – przy zatrudnieniu dłuższym niż 8 lat.

Jednocześnie przepisy wprowadzają limit maksymalny. Odprawa nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia. Przy stawce 4806 zł oznacza to, że w 2026 r. górny pułap świadczenia wynosi 72 090 zł.

Wyższa płaca minimalna zwiększa więc finansowe obciążenie pracodawców w razie redukcji etatów, ale jednocześnie wzmacnia ochronę pracowników tracących zatrudnienie. W praktyce oznacza to, że osoby z długim stażem pracy mogą otrzymać znacząco wyższe świadczenie niż w poprzednich latach.

