200 zł czy 4000 zł? Ogromne zamieszanie przy bankomatach. Od marca nowe limity wypłat

W Polsce od lat obserwuje się systematyczny spadek liczby bankomatów, co istotnie ogranicza fizyczny dostęp do gotówki. Procesowi temu towarzyszy likwidacja placówek bankowych oferujących obsługę kasową. Dla konsumentów oznacza to nie tylko mniejszą wygodę, ale i wyższe koszty – korzystanie z urządzeń nienależących do macierzystej sieci banku niemal zawsze wiąże się dziś z dodatkowymi prowizjami, naliczanymi od każdej transakcji lub wartości wypłacanej kwoty.

Kolejne zmiany w wypłatach z bankomatów nadchodzą

Kilka dni temu informowaliśmy o zmianach zasad wypłaty gotówki z bankomatów operatora Euronet. Od 19 lutego 2026 r. spółka Euronet zdecydowała o drastycznym zmniejszeniu limitu pojedynczej wypłaty z bankomatu z 800 do 200 złotych za pomocą BLIKa.

Zmiany również planuje wprowadzić sieć PlanetCash, przy czym są to zmiany korzystne dla klientów. Od 2 marca 2026 r. każdy klient będzie mógł wypłacić aż 4000 złotych za pomocą kart Mastercard i Visa.

Inny limit dla wypłat za pomocą kodu BLIK

Operator sieci bankomatów Planet Cash zapowiedział modyfikację zasad dotyczących transakcji realizowanych systemem BLIK. Wysokość pojedynczej wypłaty nie będzie już jednolita dla całej sieci. Limity zostaną uzależnione od warunków ekonomicznych konkretnej lokalizacji urządzenia.

Decyzja ta jest pokłosiem braku porozumienia z Polskim Standardem Płatności (właścicielem BLIK) w kwestii stawek wynagrodzenia dla operatorów bankomatowych. Warto jednak zaznaczyć, że nowe ograniczenia nie dotkną wszystkich. Klienci banków współpracujących z siecią Planet Cash nadal będą mogli korzystać z dotychczasowych, wyższych limitów wypłat.

Polski Standard Płatności (BLIK) w ogniu krytyki

Według najnowszych statystyk, polscy konsumenci mają do dyspozycji przeszło 20 tysięcy bankomatów w całym kraju. Zmiany, które można zaobserwować na rynku, dają do myślenia, jeśli chodzi o biznesowe podejście Polskiego Standardu Płatności (BLIK). Zarówno spółka Euronet jak i Planet Cash, zwracają uwagę, że wspieranie systemu BLIK nie jest dla nich opłacalne.

„Decyzja podjęta przez PlanetCash jest bezpośrednią konsekwencją braku ekonomicznego zbilansowania usługi wypłat realizowanych z użyciem kodów BLIK w bankomatach, przy jednoczesnym stałym wzroście kosztów obsługi gotówki, logistyki i konwojowania, serwisu technicznego, czynszów, energii oraz utrzymania infrastruktury bankomatowej” – czytamy na stronie internetowej operatora.

Marka Planet Cash, należąca do grupy ITCARD, zadebiutowała na polskim rynku w 2012 r. Dziś jest to najdynamiczniej rozwijająca się niezależna sieć bankomatów i wpłatomatów w kraju. Stojąca za nią spółka ITCARD S.A. ugruntowała swoją pozycję jako wicelider polskiego rynku w zakresie obsługi urządzeń gotówkowych. gotówka, blik,

