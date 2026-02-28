Nowe zasady dla seniorów. Bez tego dokumentu nie będzie emerytury

Dla zdecydowanej większości seniorów kwestia wypłaty emerytury jest prosta – co miesiąc świadczenie trafia przelewem na konto i nie wymaga żadnych dodatkowych formalności. Inaczej wygląda to w przypadku osób, które stawiają na tradycyjną formę i otrzymują gotówkę dostarczaną przez listonosza.

Choć to coraz rzadsza praktyka (ponad 85 proc. świadczeń wypłacanych jest dziś na rachunki bankowe), nadal wielu emerytów czeka na pieniądze do ręki. I właśnie ich dotyczą dodatkowe zasady wprowadzone w 2023 roku.

Zmiany przy wypłacie emerytur. Listonosz ma nowe uprawnienia

Chodzi o przepisy wynikające z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany objęły wszystkie przekazy pieniężne realizowane przez pocztę – nie tylko emerytury i renty, lecz także np. zwroty podatku.

W praktyce oznacza to, że listonosz może poprosić odbiorcę o okazanie dokumentu tożsamości przed wypłatą gotówki. Najczęściej wystarczy dowód osobisty. Na jego podstawie pracownik poczty spisuje dane osoby odbierającej świadczenie: imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer dokumentu.

Dopiero po weryfikacji i sprawdzeniu, czy wszystko się zgadza, może przekazać pieniądze. Jeśli senior odmówi okazania dowodu, listonosz ma prawo nie wypłacić emerytury i zwrócić przekaz do nadawcy.

Czy listonosz może odmówić wypłaty emerytury bez dowodu?

Ustawodawca tłumaczy te wymogi względami bezpieczeństwa i koniecznością ograniczenia nielegalnych operacji finansowych. W efekcie jednak nowe regulacje najmocniej odczuwają osoby starsze, przyzwyczajone do stałego, comiesięcznego kontaktu z tym samym doręczycielem.

Przepisy przewidują jednak pewną elastyczność. Gdy nadawcą jest podmiot publiczny, a odbiorca jest dobrze znany listonoszowi, możliwe jest odstąpienie od legitymowania. W tej kwestii decyzja należy do doręczyciela. Jeśli ma on jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby odbierającej pieniądze, musi zażądać okazania dokumentu. W przeciwnym razie nie powinien przekazywać gotówki.

