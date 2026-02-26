Termin mija 28 lutego. Ci emeryci muszą rozliczyć się z ZUS

Niezbyt wysokie emerytury w Polsce sprawiają, że miliony seniorów decyduje się na dorabianie do świadczenia. W przypadku osób, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), obowiązują limity dorabiania do świadczeń.

ZUS czeka do końca lutego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że osoby te są zobowiązane do końca lutego poinformować instytucję o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2025 roku.

– Do końca lutego osoby, które w ubiegłym roku pobierały wcześniejszą emeryturę lub rentę oraz dorabiały do swojego świadczenia, powinny poinformować nas o dodatkowych przychodach. Dotyczy to między innymi wynagrodzeń z umowy o pracę lub umowy zlecenia, a także przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej – informuje ZUS.

Zakład podkreśla, że informacja o przychodach jest niezbędna, aby ustalić, czy świadczenie wypłacono w prawidłowej wysokości.

Przychody rozliczane są na podstawie:

zaświadczenia wydanego przez zakład pracy emeryta lub rencisty,

oświadczenia osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w którym deklaruje podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jako swój przychód.

Należy wykazać również przychody z pracy za granicą oraz te uzyskiwane z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej.

ZUS radzi, aby przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. – Abyśmy mogli rozliczyć świadczenie w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o wysokości zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Dzięki temu jeśli w niektórych miesiącach limit został przekroczony, a w innych nie został osiągnięty, roczne rozliczenie może nie wiązać się z żadnymi konsekwencjami finansowymi – podkreśla instytucja.

Kto nie musi się spowiadać?

Ile wcześniejsi emeryci mogli zarobić, aby nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji? W 2025 roku dopuszczalna roczna kwota przychodu wyniosła 72 562,00 zł brutto, natomiast graniczna roczna kwota przychodu osiągnęła wartość 134 757,80 zł brutto. Kwoty te odpowiadają 70 proc. i 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń z ubiegłego roku.

ZUS przypomina, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować o wysokości swoich zarobków. Należy jednak pamiętać, że osoby, które ukończyły wiek emerytalny w 2025 roku i były na wcześniejszej emeryturze, muszą rozliczyć się z przychodów uzyskanych w miesiącach poprzedzających ukończenie tego wieku.

Limity dotyczące dorabiania nie dotyczą osób pobierających rentę rodzinną, które mają także ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Ponadto świadczeniobiorcy otrzymujący emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego lub wojskowego, których niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową, a także osoby pobierające rentę rodzinną po takich inwalidach, nie muszą przedkładać zaświadczeń o wysokości swoich przychodów. Uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia, a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej, również nie są zobowiązani do składania informacji o swoich zarobkach.

Czytaj też:

Kiedy Polacy najchętniej przechodzą na emeryturę? Wybijają się trzy datyCzytaj też:

Nawet 760 zł więcej w kieszeni? Seniorzy zapominają o tej uldze