Pilny komunikat ZUS ws. 800 plus. „Miej to z głowy”

Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca br. i potrwa do końca maja 2027 roku.

800 plus. ZUS apeluje o składanie wniosków

ZUS radzi, aby nie czekać ze złożeniem dokumentów. Aby zachować ciągłość wypłat i otrzymywać środki bez przerwy trzeba przesłać wniosek do 30 kwietnia. Przesłanie wniosku w maju spowoduje, że środki wpłyną dopiero w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec).

Do tej pory złożono wnioski na 3,9 mln dzieci. Szacuje się, że 800 plus należy się ok. 8 mln osób w Polsce. To oznacza, że prawie połowa uprawnionych przesłała już dokumenty. – Rodzice złożyli już wnioski o 800+ na około 3,9 mln dzieci. Ty też miej to z głowy! To tylko chwila – podkreśla ZUS.

Wnioski o 800 plus rodzice i opiekunowie mogą składać jedynie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

1 kwietnia minie 10 lat od wprowadzenia w Polsce 500 plus. Początkowo środki przysługiwały jedynie na drugie i kolejne dziecko, w połowie 2019 roku program rozszerzono również na pierwsze dziecko. Świadczenie zostało zwaloryzowane do kwoty 800 zł wraz z początkiem 2024 roku. W ostatnim czasie duży rozgłos zyskała propozycja ekspertów Klubu Jagiellońskiego, aby zastąpić świadczenie jednorazową wypłatą w wysokości 200 tys. Z sondażu SW Research dla „Wprost” wynika, że Polacy podchodzą do tego pomysłu sceptycznie. Na pytanie: „Czy popierasz pomysł zastąpienia wypłat 800 plus jednorazową wypłatą w wysokości 200 tys. zł?” aż 58,2 proc. ankietowanych odpowiedziało „nie”. Przeciwnego zdania jest co piąty respondent (19,1 proc.), a 22,7 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

