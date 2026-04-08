500 plus już nie tylko na dziecko. Trzeba spełniać dwa kluczowe warunki

1 kwietnia minęło 10 lat od wprowadzenia w Polsce 500 plus. Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że początkowo świadczenie pobierało ponad 3,5 mln dzieci. Po tym, gdy program rozszerzono również na pierwsze dziecko grono uprawnionych wzrosło do 6,7 mln.

Być może nie wszyscy wiedzą, że w naszym kraju funkcjonuje swoiste 500 plus również na kota i psa. Chodzi o oferowane przez część samorządów (m.in. Warszawę, Wrocław czy Poznań) dofinansowanie części zabiegów weterynaryjnych. Aby nasi milusińscy mogli skorzystać ze wsparcie, muszą spełniać dwa kluczowe warunki – mieć co najmniej 6 miesięcy i być zdolne do poddania się znieczuleniu ogólnemu.

Jakie wymagania dotyczą właściciela psa lub kota? Zazwyczaj konieczne jest potwierdzenie zamieszkania na terenie danej gminy. Na ogół wystarczy przestawić dowód zamieszkania, czyli np. umowę najmu, legitymację studencką czy zaświadczenie o odprowadzaniu podatków.

500 plus na psa i kota. Jak to działa?

Wysokość dofinansowania zależy od kosztu zabiegu weterynaryjnego, a także cennika gabinetu. Przykładowo kastracja kocurów kosztuje od 100 do 180 zł, a psów od 100 do 200 zł. Droższe są zabiegi sterylizacji samic. W przypadku kotek ceny sięgają 300 zł, natomiast sterylizacja suczki może kosztować nawet 450–500 zł. Niektóre samorządy finansują również czipowanie (koszt wynosi od 50 do 200 zł).

Jak widać, w niektórych przypadkach zabiegi mogą kosztować nawet 500 zł. Jeśli zatem ktoś ubiega się o wsparcie samorządu właśnie w tej kwocie, to mówienie o przyznaniu 500 plus na psa bądź kota ma swoje uzasadnienie.

Zaznaczmy jednak, że wsparcie nie jest wypłacane właścicielowi w gotówce. Samorząd opłaca zabieg bezpośrednio w gabinecie weterynaryjnym, który ma podpisaną umowę z urzędem. Z dofinansowania można skorzystać więcej niż jeden raz, o ile pozwalają na to lokalne regulacje.

Aby dowiedzieć się, czy dany samorząd oferuje tego rodzaju wsparcie trzeba skontaktować się z lokalnym urzędem gminy (najczęściej informacjami na ten temat dysponują wydziały ochrony środowiska).

Terminy na składanie wniosków są ustalane indywidualnie przez dane gminy. Celem programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt w Polsce.

