Polacy chcą ograniczenia turystyki paliwowej? Sondaż dla „Wprost”

Mieszkańcy zachodniej części Niemiec chyba nigdy tak nie tęsknili za bliskością polskiej granicy jak teraz. Ale nie tylko oni. Przygraniczne stacje przeżywają prawdziwe oblężenie i to nie tylko za sprawą zaodrzańskich kierowców. W Polsce tankuje, kto może, bo wprowadzenie pakietu „Ceny Paliw Niżej” i wynikających z niego nowych regulacji dotyczących maksymalnych stawek za paliwa sprawia, że nad Wisłą jak na razie jest taniej.

Ponoć Czesi mają w najbliższych dniach wprowadzić podobny mechanizm jak w Polsce. Co zrobią Niemcy? Czas pokaże. Póki co turystyka paliwowa kwitnie. Czy jednak taki stan rzeczy odpowiada Polakom? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost".

Polacy podzieleni w sprawie ograniczeń

Z badania wynika, że blisko połowa respondentów popiera ograniczenia w sprzedaży paliwa dla cudzoziemców. Na pytanie: „Czy jesteś za wprowadzeniem ograniczeń w sprzedaży paliwa dla cudzoziemców na polskich stacjach?” twierdząco odpowiedziało 48,3 proc. badanych. Przeciw jest 30,5 proc. ankietowanych, a 21,1 proc. nie ma w tej sprawie zdania.