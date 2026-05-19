System kaucyjny czeka zmiana. Ważny głos z rządu

Od października zeszłego roku w Polsce funkcjonuje system kaucyjny. W jego ramach do napojów w butelkach plastikowych i metalowych puszkach doliczana jest kaucja w wysokości 50 gr. Dla napojów w szklanych butelkach wielokrotnego użytku obowiązuje kaucja w wysokości 1 zł. Kaucję, po wypiciu napoju, możemy odebrać, zwracając opakowanie do sklepu (bez paragonu i do dowolnego sklepu).

Półroczne funkcjonowanie systemu oceniła w RMF FM Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska odpowiedzialna w resorcie za system kaucyjny. – Jeśli chodzi o system kaucyjny to mam wrażenie, że dowiozłam, co nie oznacza, że nie ma rzeczy, które można poprawić. Mamy spotkania z operatorami w sprawie naprawy systemu. Prowadzimy kontrole dużych sklepów. Chcemy, żeby te kontrole przyczyniły się do usprawnienia systemu – powiedziała w „Popołudniowej rozmowie RMF FM” Sowińska.

Kontrole prowadzone są przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ).

„Małpki” w systemie kaucyjnym? Najwcześniej za dwa lata

W rozmowie pojawił się wątek włączenia do systemu tzw. małpek, które zaśmiecają obecnie m.in. trawniki. Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła, że rząd nad tym pracuje, ale jest to potężne wyzwanie logistyczne, w związku z czym taka zmiana będzie możliwa najwcześniej w 2028 roku. Sowińska zwróciła uwagę, że aż 63 proc. Polaków popiera ten pomysł.

Z niedawnego sondażu pracowni SW Research dla „Wprost” wynika, że aż trzy czwarte Polaków (75,1 proc.) zwraca butelki, bądź puszki w ramach systemu kaucyjnego. Opakowań nie oddaje co czwarty respondent (24,9 proc.).

Z systemu kaucyjnego nieco częściej korzystają kobiety (77,5 proc.), ale także wśród mężczyzn odsetek odpowiedzi na „tak” przekroczył 70 proc. (72,6 proc.). Najczęściej tego rodzaju deklaracje składały jednak osoby z miast liczących od 100 do 200 tys. mieszkańców (85 proc.). Brak zainteresowania systemem kaucyjnym najczęściej deklarowali badani z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (32,8 proc.).

Czytaj też:

Recyklomat nie przyjmuje opakowania? Zrób dokładnie takCzytaj też:

Luka w systemie kaucyjnym. Tak wyłudzają pieniądze