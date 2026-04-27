Tylu Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Spore zaskoczenie

Od jesieni ubiegłego roku w Polsce funkcjonuje system kaucyjny. W jego ramach do napojów w butelkach plastikowych i metalowych puszkach doliczana jest kaucja w wysokości 50 gr. Dla napojów w szklanych butelkach wielokrotnego użytku obowiązuje kaucja w wysokości 1 zł. Kaucję, po wypiciu napoju, możemy odebrać, zwracając opakowanie do sklepu (bez paragonu i do dowolnego sklepu).

Trzy czwarte Polaków korzysta z systemu kaucyjnego

Ilu Polaków zwraca butelki bądź puszki w ramach systemu kaucyjnego? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu dla „Wprost”.

Z badania wynika, że aż trzy czwarte respondentów (75,1 proc.) oddaje opakowania po napojach, a nie czyni tego póki co pozostałe 24,9 proc. ankietowanych.