Udany początek lata dla kierowców. Szykują się obniżki

– Porozumienie pokojowe USA z Iranem przekłada się na mocną przecenę na rynku naftowym. Kierowcy na razie nie widzą jednak wyraźnych spadków cen przy dystrybutorach. Powodem jest decyzja rządu o stopniowym wygaszaniu pakietu CPN – podkreślają analitycy e-petrol.pl.

CPN tylko do końca czerwca

Pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) od 16 czerwca funkcjonuje w nieco zmienionej formule. Przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Do 30 czerwca przedłużony został natomiast niższy VAT na paliwa, a także limit cen na stacjach paliw.

Analitycy wyliczają, że przy obecnych poziomach cen hurtowych planowana zmiana podniosłaby koszt tankowania 95-oktanowej benzyny do poziomu około 6,75 zł/l a za litr diesla płacilibyśmy blisko 7 zł. – Kierowcom pozostaje trzymać kciuki, aby w najbliższych dniach na giełdach naftowych utrzymywała się spadkowa tendencja, która pomoże uniknąć cenowego szoku przy dystrybutorach na początku lipca – piszą eksperci e-petrol.

Przed weekendem notowania paliw na rynku hurtowym były poniżej poziomów z końca ubiegłego tygodnia. Eksperci wskazują, że to dobra informacja, biorąc pod uwagę to, że od 16 czerwca w cennikach rafinerii nie obowiązują już obniżone o 290 zł dla benzyn i 280 zł dla oleju napędowego stawki akcyzy. Aktualnie metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest przez producentów wyceniany średnio na 5197,60 zł. Diesel kosztuje średnio 5363,20 zł/metr sześcienny, co jest najniższą ceną tego paliwa od początku marca tego roku.

– Przecena na giełdach naftowych pozwoliła na w miarę bezbolesną pierwszą część operacji wygaszania działań osłonowych dla kierowców. Rząd wycofał się z obniżonych stawek akcyzy, a ceny paliw na stacjach nie wzrosły w zauważalny sposób – podkreślają analitycy.

Ceny paliw tuż przed wakacjami

Czego kierowcy mogą spodziewać się w ostatnim tygodniu przed wakacjami? Eksperci spodziewają się dalszej obniżki kosztów tankowania. Przewidywane przez e-petrol przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na najbliższe dni to:

5,84-5,97 zł/l dla 95-oktanowej benzyny,

5,99-6,14 zł/l dla oleju napędowego,

3,38-3,46zł/l dla autogazu.

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