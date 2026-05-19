Jeden płot i wielki konflikt między sąsiadami. Przepisy mówią jasno

Spory o płot na granicy działki należą do najczęstszych konfliktów sąsiedzkich. Schemat często wygląda podobnie: jeden z właścicieli stawia ogrodzenie według własnego pomysłu, a później oczekuje od sąsiada zwrotu części kosztów. Przepisy wyraźnie jednak rozróżniają koszty budowy od kosztów utrzymania ogrodzenia.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym właściciele sąsiednich gruntów mają obowiązek wspólnego działania przy rozgraniczeniu działek i utrzymaniu stałych znaków granicznych. Nie oznacza to jednak automatycznie, że każdy płot jest takim znakiem granicznym. W praktyce większość prawników i sądów stoi na stanowisku, że jeśli ogrodzenie powstało bez uzgodnienia z sąsiadem, nie ma obowiązku zwracania połowy kosztów jego budowy.

Płot na granicy działki a koszty budowy

Budowa ogrodzenia traktowana jest jako jednostronna decyzja inwestycyjna. Jeśli sąsiad chciał wspólnego finansowania płotu, powinien wcześniej uzyskać zgodę drugiej strony. Sam fakt postawienia ogrodzenia nie oznacza jeszcze obowiązku zapłaty za inwestycję.

Inaczej wygląda sytuacja związana z utrzymaniem płotu stojącego dokładnie na granicy działek. Zgodnie z art. 154 Kodeksu cywilnego domniemywa się, że płoty i podobne urządzenia znajdujące się na granicy służą do wspólnego użytku sąsiadów. Oznacza to, że koszty naprawy, malowania czy renowacji co do zasady powinny być ponoszone wspólnie.

Płot na granicy działki może oznaczać wspólne obowiązki

Kluczowe znaczenie ma dokładna lokalizacja ogrodzenia. Jeśli płot stoi w osi granicy, uznawany jest za współwłasność i jego utrzymanie obciąża obie strony. Jeżeli natomiast znajduje się w całości na działce sąsiada, to on ponosi koszty i podejmuje decyzje dotyczące ogrodzenia.

Przepisy Prawa budowlanego określają również zasady dotyczące wysokości płotu. Ogrodzenia do 2,20 m co do zasady nie wymagają zgłoszenia. Wyższe konstrukcje trzeba już zgłaszać do odpowiedniego urzędu. Brak formalności może skończyć się postępowaniem nadzoru budowlanego, a nawet nakazem rozbiórki lub legalizacji.

Płot na granicy działki i nowe przepisy w 2026 roku

Prawo budowlane zabrania również stosowania niebezpiecznych elementów, takich jak drut kolczasty czy ostro zakończone części na wysokości niższej niż 1,8 m. Dodatkowo od 20 września 2026 r. mają wejść w życie nowe warunki techniczne dotyczące ogrodzeń, które znacząco zmienią zasady ich stawiania.

Właściciel działki może odmówić udziału w kosztach budowy, jeśli płot został postawiony bez jego zgody, sąsiad sam zdecydował o inwestycji albo ogrodzenie stoi wyłącznie na jego terenie. Odmowa jest możliwa również wtedy, gdy koszty zostały zawyżone lub użyto bardzo drogich materiałów bez wcześniejszych ustaleń. Co ważne, jeśli płot został postawiony nawet częściowo na cudzej działce, właściciel ma prawo domagać się jego przesunięcia lub przywrócenia wcześniejszego stanu.

Czytaj też:

Nawet 8000 zł dopłaty. Deszcz pieniędzy spadnie na dużą grupę PolakówCzytaj też:

Rząd zmienia zasady dla właścicieli nieruchomości. Chodzi o warunki zabudowy