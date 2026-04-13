Ważny komunikat ZUS ws. „babciowego". Chodzi o wnioski

W kwietniu br. minęło półtora roku od wprowadzenia programu „Aktywny rodzic", znanego również pod nazwą „babciowe". Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów w pogodzeniu zadań związanych z rodzicielstwem i aktywnością zawodową.

W ramach programu rodzice dzieci do 35. miesiąca życia mogą skorzystać z następujących opcji:

„Aktywnie w domu” – rodzic, który zostaje z dzieckiem w domu, może otrzymać 500 zł miesięcznie,

„Aktywni rodzice w pracy” – rodzice czynni zawodowo mogą otrzymać 1500 zł na dziecko, założenie jest takie, że sfinansują dzięki temu pracę niani bądź opiekę przez babcię lub innego członka rodziny,

„Aktywnie w żłobku” – 1500 zł trafi do rodziców dzieci, które uczęszczają do żłobka.

„Babciowe” po 1,5 roku. Padł milion

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) poinformował, że od października 2024 roku, czyli od początku funkcjonowania programu „Aktywny Rodzic” wpłynęło przeszło milion wniosków na niemal 1,1 mln dzieci (stan na koniec marca br.).

Największą popularnością cieszy się opcja „Aktywnie w żłobku” – wpłynęło 410,3 tys. wniosków na 417,1 tys. dzieci. W ramach „Aktywnie w domu” przyjęto 339,3 tys. dokumentów na 345,9 tys. dzieci. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się opcja „Aktywni rodzice w pracy” – wpłynęło 319,9 tys. wniosków na 326,2 tys. dzieci.

Z danych przekazanych “Wprost” na początku roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w ramach programu „Aktywny rodzic", w okresie od 1 października 2024 roku do 30 listopada 2025 roku w ramach programuwypłacono 5 mln 172,4 tys. świadczeń na kwotę ponad 6 mld 419 mln zł.

Wnioski o „babciowe" można składać drogą elektroniczną, za pośrednictwem: portalu MRPiPS, portalu Emp@tia, PUE ZUS, aplikacji mobilnej mZUS, lub bankowości elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powrót do pracy oraz formę opieki nad dzieckiem.

