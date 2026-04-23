Te ulgi dla seniorów są mało wykorzystywane za 2025. A szkoda!

Polacy zostawiają rozliczenie podatku PIT na ostatnią chwilę – już taka nasza uroda. A korzystanie z ulg podatkowych trzeba jednak przemyśleć. O ile ulgi rodzinne są dobrze znane i wykorzystywane, o tyle te, które przysługują seniorom, są wykorzystywane znacznie rzadziej.

Wielu seniorów nie interesuje się ulgami podatkowymi, ponieważ otrzymują z ZUS, lub z KRUS rozliczenie podatku dochodowego (PIT-40A lub lub PIT-11A) i uważają, że już nie muszą nic więcej robić. To kosztowny błąd! Informację od ubezpieczyciela należy traktować jako punkt wyjścia do dalszych działań, bo dokument z ZUS i KRUS ma taką samą wartość, jak PIT, który od pracodawców otrzymuje młodsze pokolenie.

115 tys. zł oszczędności w zasięgu ręki

Samodzielne rozliczenie PIT jest dla emerytów i rencistów korzystne, ponieważ umożliwia odliczenie ulg (np. rehabilitacyjnej, ulgi na leki, ulgi termomodernizacyjnej, darowizny i wielu innych) oraz wspólne rozliczenie z małżonkiem, co często skutkuje wyższym zwrotem nadpłaconego podatku, zwłaszcza przy dodatkowych dochodach lub 13. i 14. emeryturze.

Seniorzy w Polsce są coraz bardziej aktywni cyfrowo, traktując internet jako narzędzie niezbędne do codziennego funkcjonowania, szczególnie w obszarze finansów. Aż 77 proc. kozrsta z Internetu, ale niewielu wie, że czaynność może być tańsze, ponieważ mogą skorzystać z ulgi na Internet. W ten sposób można odliczyć do 760 zł rocznie za wydatki na użytkowanie sieci.w dwóch kolejnych latach podatkowych (w sumie do 1520 zł), jeśli wcześniej się tego nie robiło.

Nikt nie jest bardziej zaangażowany w przekazywanie darowizn niż stasze pokolenia. Niestety seniorzy często nie odliczają ich od dochodu. A można! W taki sposób można odliczyć darowizny na organizacje pożytku publicznego (OPP), cele kultu religijnego czy krwiodawstwo, i to do 6 proc. dochodu.

Jeśli senior jest właścicielem domu i pokusił się o termomodernizację (wymiana pieca, ocieplenie), może również odliczyć i te wydatki od dochodu. A jeśli mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nie pobiera świadczenia z ZUS, tylko nadal pracuje, przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty aż 85 528 zł przychodu rocznie i 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku – to w sumie 115 528 zł!

Odlicz sanatorium i leki od podatku!

To niepojęte, ale najmniej wykorzystywana jest ulga rehabilitacyjna, a za 2025 rok obejmuje wszystkie grupy wiekowe i dotyczy blisko blisko 3,9 mln osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Podstawą odliczeń są po prostu imienne faktury, rachunki, paragony.

Ulga rehabilitacyjna jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, dla osób, którym przyznano rentę i dla osób utrzymujących osoby niepełnosprawne, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 22 546,92 zł, w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne oraz wydatkami związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. A to jest pojemny worek!

W dodatku do tej kwoty NIE ZALICZA SIĘ wielu otrzymywanych świadczeń: alimentów na rzecz dzieci, świadczenia uzupełniającego, dodatku energetycznego, osłonowego, węglowego lub elektrycznego, refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT, zasiłku pielęgnacyjnego oraz tzw. „trzynastki”, więc nie trzeba się obawiać przekroczenia progu dochodowego.

Wydatki limitowane kontra nielimitowane

Wydatki nielimitowane nie mają górnej granicy kwotowej – odliczeniu podlega po prostu całość nakładów finansowych poniesionych w 2025 roku. Co konkretnie? Na przykład wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, wydatki na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na pewno wydatki na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego oraz wyrobów medycznych.

Do odliczenia jest także koszt odpłatnego pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, odpłatnego pobytu w sanatorium, również w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także z opiekunem.

Możliwe do odliczenia są jeszcze wydatki na zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne, opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną podczas przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa, wydatki na opłacenie tłumacza języka migowego, na kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, na przewóz karetką transportu sanitarnego i środkami transportu publicznego związane z pobytem w sanatorium, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładach rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Uwaga – tak jak inni podatnicy, seniorzy też mogą przekazać 1,5 proc. swojego podatku wybranej organizacji nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Wystarczy w zeznaniu rocznym (lub w usłudze Twój e-PIT) podać numer KRS wybranej organizacji.

Czytaj też:

Tylko mundurówka tak podbija sobie emerytury. Wyższe niż pensje!Czytaj też:

Zmiany w przepisach 2026: co musi wiedzieć każdy kierowca?