„Ostatni moment”. Pilny komunikat rządu ws. 800 plus

– Uwaga rodzice i opiekunowie, to już ostatni moment. Jeżeli chcecie zachować ciągłość wypłaty 800 plus, pamiętajcie o złożeniu wniosku na nowy okres świadczeniowy do 30 kwietnia br. – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

800 plus. Rząd apeluje do spóźnialskich

Złożenie wniosku o 800 plus w maju spowoduje, że świadczeniobiorcy dostaną pieniądze dopiero w lipcu (z wyrównaniem za czerwiec).

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem: portalu informacyjno-usługowego Emp@tia, platformy PUE ZUS, aplikacji mZUS lub bankowości elektronicznej.

Wszystko wskazuje na to, że pobierający 800 plus już po raz ostatni będą musieli pilnować kwietniowego terminu. W zeszłym tygodniu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przewiduje odejście od obowiązku corocznego składania wniosku o przyznanie 800 plus w ramach nowego okresu świadczeniowego (rozpoczyna się wraz z początkiem czerwca i trwa do końca maja kolejnego roku), jeśli sytuacja rodziny nie uległa zmianie. Resort uzasadnia ten krok chęcią uproszczenia procedur, ponieważ obecnie kolejne wnioski bardzo często powielają dane, które ZUS już posiada.

Za sprawą planowanych zmian wprowadzony zostanie mechanizm automatycznego odnawiania prawa do 800 plus. Wnioski będa musieli składać rodzice, którym urodziło się pierwsze lub kolejne dziecko w rodzinie.

Zgodnie z projektem mechanizm automatycznego odnawiania prawa do świadczenia miałby wejść w życie od 1 lutego 2027 roku. Dotychczas to właśnie w tym dniu rusza możliwość składania wniosków w ramach nowego okresu świadczeniowego.

Z danych przekazanych „Wprost” przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że obecnie uprawnionych do otrzymywania 800 plus jest obecnie ok. 6,7 mln dzieci.

