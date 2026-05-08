Pierwsze polskie truskawki już w sprzedaży. Ceny astronomiczne

Na rynku hurtowym w Broniszach pojawia się coraz więcej krajowych truskawek, a sprzedawcy nie mają wątpliwości – zainteresowanie owocami jest bardzo duże.

Problemem są jednak ceny. Kilogram polskich truskawek kosztuje obecnie od 30 do 35 zł, co oznacza wzrost nawet o 75 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Polskie truskawki trafiają na rynek

Eksperci rynku hurtowego w Broniszach podkreślają, że krajowych truskawek z dnia na dzień wyraźnie przybywa. Obecnie są to przede wszystkim owoce pochodzące ze szklarni oraz tuneli foliowych, którym sprzyja ciepła majowa pogoda.

– Plantatorzy truskawek tunelowych dotrzymali słowa i przywieźli do Bronisz pierwsze owoce – przekazał PAP ekspert rynku Maciej Kmera.

Jak zaznacza, ilość krajowych truskawek praktycznie codziennie się zwiększa. W efekcie rynek zaczyna stopniowo przechodzić z importowanych owoców na polskie produkty.

– Krajowe truskawki z tuneli kosztują 30–35 zł/kg i wraz z podażą ich cena będzie spadać – wyjaśnił Kmera.

Jak zauważył, coraz mniej jest natomiast truskawek sprowadzanych z zagranicy.

– Importerzy owoców np. z Grecji z niepokojem obserwują rynek i ostrożnie planują dostawy niż jeszcze parę tygodni temu, a kilogram tych owoców można kupić za 20–22 zł – przekazał Kmera.

Rodzime nowalijki wchodzą do gry

– W najbliższych dniach sprzedawcy oczekują pierwszych dostaw krajowych kalafiorów i brokułów – poinformował ekspert.

W sprzedaży jest coraz więcej krajowej cukinii, bobu, szparagów i rabarbaru. A ceny? Przykładowo:

młode krajowe ziemniaki odmiany Irga – ok. 15 zł/kg,

zielona cukinia z Polski – 5–6 zł/kg,

kolorowa cukinia – 12–15 zł/kg,

szparagi – 15–16 zł/kg,

krajowy bób szklarniowy – ok. 35 zł/kg,

pomidory malinowe i czerwone – 8–10 zł/kg,

ogórki szklarniowe gładkie – ok. 2,5 zł/kg,

krajowe maliny szklarniowe – ok. 80 zł/kg.

