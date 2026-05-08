Ostateczny termin już blisko. Rolnicy mogą stracić wsparcie z KPO

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy planują usunięcie azbestu z dachów, muszą pamiętać o kluczowym terminie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że czas na realizację tego obowiązku oraz rozliczenie wsparcia został wyznaczony ostatecznie na 1 czerwca 2026 roku.
Dotyczy to zarówno samej wymiany pokryć dachowych zawierających szkodliwe materiały, jak i formalnego zakończenia inwestycji. Po tej dacie nie będzie już możliwości skorzystania z przewidzianych w programie środków.
Ostateczny termin dla rolników
Zgodnie z komunikatem resortu rolnictwa, 1 czerwca 2026 roku to graniczna data wykonania prac związanych z usunięciem azbestu. Termin ten został wcześniej wydłużony, jednak obecnie nie przewiduje się kolejnych zmian.
Jednocześnie jest to także ostatni dzień na złożenie wniosku o płatność końcową. Bez dopełnienia tej formalności nie będzie możliwe uzyskanie środków finansowych za przeprowadzone działania.
Wymiana azbestu KPO – jak złożyć wniosek
Wnioski o wypłatę środków należy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Resort rolnictwa zachęca do składania dokumentów bez zwłoki. Terminowe działanie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia inwestycji i otrzymania należnego wsparcia.
Podstawa prawna programu
Zasady udzielania wsparcia określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2026 roku. Dokument ten zmienia wcześniejsze przepisy dotyczące przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.
Regulacje te funkcjonują w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Program ma na celu wsparcie gospodarstw rolnych w eliminowaniu niebezpiecznych materiałów z infrastruktury.
Co grozi za przekroczenie terminu
Brak realizacji prac lub niezłożenie wniosku o płatność do wskazanej daty oznacza utratę możliwości skorzystania ze wsparcia. Termin ma charakter ostateczny i obejmuje wszystkie etapy inwestycji.
Z tego powodu rolnicy powinni upewnić się, że zarówno prace związane z wymianą pokrycia dachowego, jak i formalności zostały zakończone przed 1 czerwca 2026 roku.
FAQ – wymiana azbestu w ramach KPO
Do kiedy można wymienić dach z azbestu w KPO?
Ostateczny termin to 1 czerwca 2026 roku.
Do kiedy trzeba złożyć wniosek o płatność?
Wniosek o płatność końcową należy złożyć najpóźniej do 1 czerwca 2026 roku.
Gdzie składa się wniosek o środki?
Wniosek składa się przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.
Czy termin może zostać jeszcze wydłużony?
Z komunikatu wynika, że obecny termin jest ostateczny.
Jaka jest podstawa prawna programu?
To rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 marca 2026 roku.
Czytaj też:
Miliony na dachy zagrożone. Rząd przesuwa terminCzytaj też:
Termin był blisko, a stawka ogromna. Rząd reaguje w sprawie dopłat do wymiany dachów