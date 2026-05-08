Ostateczny termin już blisko. Rolnicy mogą stracić wsparcie z KPO

Właściciele gospodarstw rolnych, którzy planują usunięcie azbestu z dachów, muszą pamiętać o kluczowym terminie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że czas na realizację tego obowiązku oraz rozliczenie wsparcia został wyznaczony ostatecznie na 1 czerwca 2026 roku.

Dotyczy to zarówno samej wymiany pokryć dachowych zawierających szkodliwe materiały, jak i formalnego zakończenia inwestycji. Po tej dacie nie będzie już możliwości skorzystania z przewidzianych w programie środków.

Ostateczny termin dla rolników

Zgodnie z komunikatem resortu rolnictwa, 1 czerwca 2026 roku to graniczna data wykonania prac związanych z usunięciem azbestu. Termin ten został wcześniej wydłużony, jednak obecnie nie przewiduje się kolejnych zmian.

Jednocześnie jest to także ostatni dzień na złożenie wniosku o płatność końcową. Bez dopełnienia tej formalności nie będzie możliwe uzyskanie środków finansowych za przeprowadzone działania.

Wymiana azbestu KPO – jak złożyć wniosek

Wnioski o wypłatę środków należy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną. Służy do tego Platforma Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Resort rolnictwa zachęca do składania dokumentów bez zwłoki. Terminowe działanie ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozliczenia inwestycji i otrzymania należnego wsparcia.

Podstawa prawna programu

Zasady udzielania wsparcia określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2026 roku. Dokument ten zmienia wcześniejsze przepisy dotyczące przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

Regulacje te funkcjonują w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Program ma na celu wsparcie gospodarstw rolnych w eliminowaniu niebezpiecznych materiałów z infrastruktury.

Co grozi za przekroczenie terminu

Brak realizacji prac lub niezłożenie wniosku o płatność do wskazanej daty oznacza utratę możliwości skorzystania ze wsparcia. Termin ma charakter ostateczny i obejmuje wszystkie etapy inwestycji.

Z tego powodu rolnicy powinni upewnić się, że zarówno prace związane z wymianą pokrycia dachowego, jak i formalności zostały zakończone przed 1 czerwca 2026 roku.

FAQ – wymiana azbestu w ramach KPO

Do kiedy można wymienić dach z azbestu w KPO?

Ostateczny termin to 1 czerwca 2026 roku.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o płatność?

Wniosek o płatność końcową należy złożyć najpóźniej do 1 czerwca 2026 roku.

Gdzie składa się wniosek o środki?

Wniosek składa się przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Czy termin może zostać jeszcze wydłużony?

Z komunikatu wynika, że obecny termin jest ostateczny.

Jaka jest podstawa prawna programu?

To rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 16 marca 2026 roku.

