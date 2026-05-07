Marzysz o własnym domu? Sprawdź, ile naprawdę kosztuje budowa w 2026

Dom jednorodzinny wciąż pozostaje jednym z najważniejszych marzeń wielu Polaków. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest budynek murowany ze spadzistym dachem. W 2026 roku pojawiła się jednak pewna zmiana – tempo wzrostu cen wyhamowało, choć same koszty nadal pozostają bardzo wysokie.

Dane pokazują, że mimo dominacji mieszkań w blokach, wielu Polaków mieszka w domach jednorodzinnych. Według informacji Eurostatu w 2024 roku było to około 58 proc. mieszkańców kraju. Jednocześnie wcześniejsze wyliczenia GUS wskazywały, że domy stanowią 37 proc. zasobu mieszkaniowego.

Ile kosztuje budowa domu w Polsce

Domy jednorodzinne najczęściej występują w regionach o mniejszym zagęszczeniu zabudowy, zwłaszcza w powiatach takich jak ostrołęcki, skierniewicki, tarnowski, łomżyński czy siedlecki. W uproszczeniu można przyjąć, że wschodnia część kraju częściej wybiera domy, podczas gdy na zachodzie dominują mieszkania.

Popularność budowy domów rosła szczególnie po 2006 roku, kiedy to inwestycje tego typu zaczęły dominować nad budownictwem wielorodzinnym. Choć w kolejnych latach deweloperzy odzyskali przewagę, dom o powierzchni około 100 m2 z ogrodem nadal pozostaje celem dla wielu rodzin.

Koszt budowy domu 2026 – jak zmieniały się ceny

Największe zmiany w kosztach budowy pojawiły się po 2020 roku. Wzrost zainteresowania domami, związany m.in. z pracą zdalną, przełożył się na rosnący popyt na działki i materiały budowlane. W efekcie ceny zaczęły dynamicznie rosnąć.

Dane Sekocenbud pokazują skalę tych zmian. W IV kwartale 2020 roku budowa metra kwadratowego domu do stanu zbliżonego do deweloperskiego kosztowała średnio 3861 zł netto. Pięć lat później, w IV kwartale 2025 roku, było to już 5792 zł netto, co oznacza wzrost o blisko 50 proc.

Jakie są koszty poszczególnych etapów

Największe podwyżki objęły stan surowy otwarty. W przypadku domu o powierzchni 100 m2 koszt tego etapu wzrósł z około 127 tys. zł do ponad 202 tys. zł. To pokazuje, jak istotny wpływ na całkowity budżet ma już początkowa faza inwestycji.

Kolejne wydatki to wykończenie, które w 2026 roku szacowane jest na około 180 tys. zł. Do tego dochodzą instalacje i urządzenia, których koszt wynosi około 100 tys. zł. Łącznie oznacza to, że budowa domu jednorodzinnego przekracza obecnie poziom, który jeszcze niedawno wydawał się wystarczający.

Realny koszt budowy domu w 2026 roku

Jeszcze kilka lat temu wiele osób zakładało, że budowę domu można zamknąć w kwocie około 500 tys. zł. Obecne dane jasno pokazują, że taki budżet jest już niewystarczający.

Realny koszt inwestycji w 2026 roku to około 700 tys. zł dla domu o powierzchni 100 m2. Na tę kwotę składają się wszystkie etapy – od prac konstrukcyjnych po instalacje i wykończenie.

Jak zmieniały się ceny prac budowlanych

Wzrosty objęły praktycznie wszystkie elementy budowy. Z danych branżowych wynika, że roboty gipsowe podrożały o 5,2 proc., a malowanie o 4,8 proc. Również instalacje i elementy konstrukcyjne zanotowały wzrosty.

Koszty kotłowni i węzłów cieplnych zwiększyły się o 4,4 proc., stolarki budowlanej o 3,8 proc., a instalacji centralnego ogrzewania o 3,2 proc. Podobne podwyżki objęły instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe oraz konstrukcje betonowe i roboty ziemne.

FAQ – Koszty budowy domu

Ile kosztuje budowa domu w 2026 roku?

Budowa domu o powierzchni 100 m2 to wydatek około 700 tys. zł.

Ile kosztuje metr kwadratowy domu?

W 2025 roku koszt budowy wynosił średnio 5792 zł netto za m2.

Który etap budowy jest najdroższy?

Największy wzrost kosztów dotyczy stanu surowego otwartego.

Czy można wybudować dom za 500 tys. zł?

Według aktualnych danych taki budżet jest już niewystarczający.

Co najbardziej podrożało przy budowie domu?

Wzrosły koszty robót gipsowych, malowania oraz instalacji i konstrukcji budowlanych.

Czytaj też:

Wiata za blisko płotu? To może być kosztowna samowolaCzytaj też:

Nowe przepisy mogą zburzyć twój dom. Wystarczy jeden błąd