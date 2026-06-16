Kierowcy mają powody do zmartwień po zmianach w CPN? Minister zabrał głos

Od 16 czerwca, czyli od dziś obowiązują zmiany w pakiecie Ceny Paliw Niżej (CPN). Zgodnie z nimi przestają obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Do 30 czerwca przedłużony zostanie natomiast niższy VAT na benzynę, olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa.

– Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki obniżona stawka podatku VAT na wskazane paliwa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2026 r. Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczaniu programu CPN – czytamy w komunikacie zamieszczonym przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

CPN po zmianach. Minister o cenach paliw

Do końca czerwca publikowane będą również ustalane przez Ministerstwo Energii maksymalne stawki paliw na stacjach. Przypomnijmy, że dziś wynoszą one:

benzyna bezołowiowa Pb95: 5,97 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,52 zł za litr,

olej napędowy: 6,37 zł za litr.

Czego kierowcy mogą spodziewać się w dniu jutrzejszym? Kwestia ta pojawiła się w dzisiejszym wywiadzie ministra energii Miłosza Motyki dla Polsat News. – Dzisiaj poznamy nowe ceny na jutro, natomiast biorąc pod uwagę też spadki w hurcie ta podwyżka będzie kilkugroszowa dosłownie, maks. kilkanaście groszy na litrze – powiedział w programie "Graffiti" Motyka.

Jednocześnie szef resortu energii podkreślił, że „w kolejnych dniach ze względu na kolejne spadki powinniśmy odczuć, że te ceny nadal będą kształtowały się na niższym poziomie, niż w ciągu ostatnich tygodni”.

Motyka przypomniał, że już wcześniej deklarował, jakie powinny pojawić się czynniki, aby mówić o wygaszaniu pakietu CPN. Wskazał tu spadek cen ropy brent do ok. 80 dolarów za baryłkę oraz spadek cen diesla w portach poniżej 1000 dolarów za tonę. – To dzisiaj zostało osiągnięte – podsumował gość Polsat News.

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