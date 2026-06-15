Kryzys na stacjach paliw. Władze zdecydowały się na wyjątkowy krok

Rosyjskie władze zdecydowały o złagodzeniu części wymogów dotyczących jakości paliw sprzedawanych na rynku krajowym. Jak poinformowała agencja Reuters, powołując się na rosyjskie media, niektóre rafinerie otrzymały zgodę na produkcję benzyny i oleju napędowego o niższych parametrach środowiskowych. Powodem są narastające niedobory paliwa w różnych regionach kraju.

Od wielu miesięcy Ukraina prowadzi działania wymierzone w rosyjską infrastrukturę energetyczną. Celem ataków są między innymi rafinerie, rurociągi oraz magazyny paliwowe. Według informacji przekazanych przez Reutersa działania te mają ograniczać możliwości finansowania wojny przez Kreml.

Niedobory paliwa w Rosji wymusiły zmianę przepisów

Jak podał dziennik „Kommiersant”, już jesienią 2025 roku rosyjskie władze zgodziły się, aby część rafinerii sprzedawała na rynku krajowym benzynę i olej napędowy niespełniające obowiązujących norm dotyczących między innymi zawartości siarki.

Początkowo rozwiązanie miało obowiązywać do 1 maja 2026 roku. Według informacji gazety okres ten został jednak wydłużony. Decyzja ma pomóc w utrzymaniu dostaw paliw na rynku wewnętrznym pomimo problemów z produkcją i logistyką.

Niedobory paliwa w Rosji obejmują kolejne regiony

Reuters informuje, że rosyjskie media oraz użytkownicy mediów społecznościowych donoszą o problemach z dostępnością paliwa w ponad dziesięciu regionach kraju. Oficjalnie niedobory potwierdzono jednak jedynie na okupowanym przez Rosję Krymie oraz w dwóch regionach Syberii.

W związku z sytuacją wicepremier Rosji Aleksandr Nowak zaapelował w ubiegłym tygodniu o przygotowanie prognoz dla rynku paliw. Celem ma być zapobieganie problemom z dystrybucją oraz zapewnienie odpowiedniej podaży na rynku krajowym.

Ograniczenia sprzedaży paliwa na stacjach

Władze Republiki Udmurckiej poinformowały, że od 12 czerwca wprowadzono czasowe ograniczenia w dostawach benzyny AI-92 i AI-95 na stacjach należących do koncernu Tatnieft. Ograniczenia dotyczą samochodów osobowych.

Według regionalnych władz problemy wynikają z trudności technicznych i logistycznych. Jednocześnie zapewniono, że sytuacja ma zostać rozwiązana w najbliższym czasie.

Dodatkowo w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o kolejnych uderzeniach na obiekty związane z rosyjskim sektorem paliwowym i logistycznym. Wśród celów znalazły się rafinerie w Tatarstanie, zakład przemysłowy w obwodzie samarskim oraz obiekty wojskowe i logistyczne na terytorium Rosji i okupowanych terenach Ukrainy.

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