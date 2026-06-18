Polacy ujawnili wakacyjne plany.  Niektórzy wydadzą nawet 10 tys. zł.

Wakacje 2026 startują już za dziesięć dni. Jak pokazuje najnowsze badanie Barometr Providenta, w tym roku wakacyjny wyjazd planuje 63,1 proc. Polaków. Okazuje się, że w tym sezonie preferujemy krótkie urlopy.

Wakacje 2026. W tym roku stawiamy na krótki urlop

30,1 proc. badanych deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni. Taki krótki, maksymalnie tygodniowy wypoczynek najczęściej planują osoby w wieku 25-34 lata (43,1 proc.). Wakacyjny wypad od 8 do 14 dni ma w planach co czwarty z nas (25,8 proc.), a tylko 7,1 proc. wyjedzie na ponad dwa tygodnie. 21,6 proc. Polaków twierdzi, że w tym roku w ogóle nie wyjedzie na wakacje, a 15,3 proc. nie potrafi jeszcze określić swoich planów w tym zakresie.

Wśród osób, które nie wykluczają wakacyjnego wyjazdu, najpopularniejszym kierunkiem są kraje europejskie (planuje je 27 proc. ankietowanych). Wyjazdy europejskie są szczególnie popularne wśród najmłodszych respondentów (w grupie wiekowej 18-24 lata wskazało je 40,7 proc. badanych). Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż niewiele mniejszą popularnością cieszy się polskie morze, gdzie wybierze się 25,6 proc. uczestników badania. Mniejszą popularnością cieszą się polskie góry (14,7 proc.) i Mazury (5,3 proc.). Wyjazd poza Europę planuje niespełna 9 proc. z nas, a 7,6 proc. postawi na wyjazd do polskiego miasta. 17,5 proc. osób nadal nie wie, dokąd pojedzie.

– Wyniki naszego badania pokazują, że wakacje są dla Polaków ważne, ale coraz częściej planowane bardzo pragmatycznie. Najczęściej wybierany jest wyjazd do tygodnia, a więc taki, który łatwiej dopasować zarówno do budżetu domowego, jak i obowiązków zawodowych czy rodzinnych. Widać też, że część osób wciąż odkłada decyzję – niepewność dotycząca miejsca wyjazdu czy samego terminu może wynikać właśnie z kalkulowania kosztów – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Najważniejszą barierą dla osób, które nie wyjadą w tym sezonie na wakacje jest brak pieniędzy (57,9 proc.). Rzadziej wskazywano brak potrzeby wyjazdu i preferowanie odpoczynku w domu (17,5 proc.), kwestie zdrowotne (15,9 proc.), czy obowiązki rodzinne (11,8 proc.).

Ile wydamy w tym roku na wakacje?

Osoby, które wyjadą planują wydać najczęściej od 2000 do 4000 zł (19,9 proc.). Nieco mniej, bo 15,3 proc. badanych przeznaczy od 1000 do 2000 zł. Spora grupa, bo 14,2 proc. przyznaje, że wyda od 4000 do 6000 zł, a co dziesiąty Polak (9,6 proc.) szacuje swoje wydatki w przedziale od 6000 do 8000 zł. Ponad 10 000 zł planuje przeznaczyć na wakacyjną wyprawę blisko 7 proc. z nas. 21,6 proc. ankietowanych nie potrafi jeszcze określić planowanego budżetu.

Najczęściej wyjazd będzie finansowany z oszczędności (38,6 proc.). Co czwarty uczestnik badania deklaruje, że połączy oszczędności z bieżącymi środkami, a 21,8 proc. sfinansuje wyjazd z bieżących dochodów. Z pożyczki lub karty kredytowej chce skorzystać jedynie 1,5 proc. respondentów, a 4 proc. przyznało, że za wyjazd zapłaci ktoś inny.

Wśród osób, które finansują wyjazd przynajmniej częściowo z oszczędności, 36,2 proc. odkładało na ten cel krócej niż pół roku, a 32,4 proc. od 7 do 12 miesięcy. Niemal 8 proc. oszczędzało dłużej niż rok, natomiast 23,4 proc. nie potrafi określić, jak długo gromadziło środki.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1002 dorosłych Polaków w maju 2026 r.

Czytaj też:

Dodatek wakacyjny. 2590 zł netto dla każdego bez względu na dochódCzytaj też:

Ciepło, tanio, blisko lotniska. Najlepszy kurort na lato w Europie