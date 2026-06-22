Nowy komunikat ws. cen paliw. Kierowcy zapłacą więcej

Ministerstwo Energii wydało komunikat dotyczący nowych maksymalnych cen detalicznych paliw obowiązujących w Polsce we wtorek.

„Benzyna 95 – 5,98 zł/l, benzyna 98 – 6,69 zł/l, olej napędowy – 6,11 zł/l. Minister Energii podał nowe maksymalne ceny detaliczne paliw obowiązujące 23 czerwca 2026 r”. – informuje resort.

Analiza cen paliw

Wtorkowe ceny paliw idą w górę. Największą zmianę odnotowała benzyna Pb98, która podrożała o 8 groszy na litrze. W górę poszła również cena benzyny Pb95. Jedynym paliwem, które potaniało względem poniedziałku, jest olej napędowy – jego cena spadła symbolicznie o 1 grosz na litrze.

Podsumowanie zmian cen paliw

benzyna bezołowiowa Pb95: +4 gr (z 5,94 zł/l do 5,98 zł/l)

benzyna bezołowiowa Pb98: +8 gr (z 6,61 zł/l do 6,69 zł/l)

olej napędowy: -1 gr (z 6,12 zł/l do 6,11 zł/l)

Ile za paliwo we wtorek?

Ceny paliw – wtorek, 23 czerwca:

benzyna bezołowiowa Pb95 – 5,98 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98 – 6,69 zł za litr,

olej napędowy – 6,11 zł za litr.

Poniedziałkowe ceny paliw

Ceny paliw – poniedziałek, 22 czerwca 2026 r.:

benzyna bezołowiowa Pb95: 5,94 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,61 zł za litr,

olej napędowy: 6,12 zł za litr.

Od kiedy obowiązuje nowa cena?

Jak wyjaśnia resort, nowe ceny obowiązują od dnia następnego po publikacji w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”.

– W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem, świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy. Stosowana jest aż do kolejnego dnia roboczego, łącznie z tym dniem – tłumaczy ministerstwo.

Program Ceny Paliw Niżej przedłużony

Przypomnijmy, że od 16 czerwca br. obowiązują zmiany w funkcjonującym od końca marca rządowym pakiecie Ceny Paliw Niżej (CPN). Zgodnie z nimi przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Do 30 czerwca przedłużony został natomiast niższy VAT na paliwa, a także limit cen na stacjach paliw.

Przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Czytaj też:

Kruche porozumienie Trumpa z Iranem. „Jest plan blokady kolejnej cieśniny”Czytaj też:

Udany początek lata dla kierowców. Szykują się obniżki