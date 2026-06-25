Kierowcy ruszają na wakacje. Tyle zapłacą za paliwo

Od poniedziałku 30 marca br. Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia określające maksymalne ceny paliw na stacjach.

Z najnowszego komunikatu, opublikowanego przed południem w Monitorze Polskim dowiadujemy się, ile tankujący zapłacą w piątek 26 czerwca. W dniu, w którym wielu kierowców ruszy na wakacje, tylko jedna grupa tankujących może czuć rozczarowanie.

Ceny paliw 26 czerwca. Tylko diesel w górę

W dniu 26 czerwca czerwca stawki dla poszczególnych paliw wyniosą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 5,95 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,65 zł za litr,

olej napędowy: 6,12 zł za litr.

Przypomnijmy, że obowiązujące dziś (25 czerwca) maksymalne ceny paliw wynoszą:

benzyna bezołowiowa Pb95: 5,96 zł za litr,

benzyna bezołowiowa Pb98: 6,67 zł za litr,

olej napędowy: 6,11 zł za litr.

Przypomnijmy, że wraz z początkiem lipca obowiązujący od końca marca rządowy pakiet Ceny Paliw Niżej (CPN) przejdzie do historii. W ostatnim czasie był on stopniowo wygaszany. Od 16 czerwca przestały obowiązywać obniżone stawki akcyzy na wybrane paliwa silnikowe. Do 30 czerwca przedłużono natomiast niższy VAT na paliwa, a także limit cen na stacjach paliw.

Przepisy zobowiązują sprzedawców paliw do stosowania cen nie wyższych niż ogłoszone limity. Przekroczenie maksymalnej ceny będzie zagrożone karą do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Cena maksymalna ustalana jest według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, do której doliczane są m.in. akcyza, opłata paliwowa, marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

Cena maksymalna ogłaszana przez ministra energii obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego.

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