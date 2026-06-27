Już nie garnki i pościel. Polacy wskazali najlepszy prezent ślubny

Początek wakacji, to zarazem początek sezonu weselnego. Badanie UCE Research i Briju „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”pokazuje wyraźną zmianę preferencji Polaków w zakresie prezentów wręczanych nowożeńcom. Z danych, które przytacza RMF FM wynika, że aż 74,1 proc. z nas uważa, że najbardziej odpowiednim podarunkiem od najbliższej rodziny i świadków są pieniądze. 41,25 proc. badanych twierdzi, że najlepszym rozwiązaniem jest wręczenie gotówki wraz z niewielkim, symbolicznym upominkiem, a według niemal 33 proc. ankietowanych sama koperta z pieniędzmi jest wystarczającym prezentem.

Pozostałe formy podarunków cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością. Kartę podarunkową wskazało tylko 6,06 proc. respondentów, a sprzęt domowy zaledwie 4,2 proc.

Te prezenty ślubne odchodzą do lamusa

Twórcy badania zwracają uwagę, że Polacy odchodzą od tradycji wręczania prezentów rzeczowych. Jeszcze kilkanaście lat temu wyposażenie mieszkania, sprzęt AGD czy komplety zastawy stołowej były jednymi z najczęściej wybieranych prezentów ślubnych. Obecnie młode pary coraz częściej posiadają już własne mieszkania lub są wyposażone w podstawowe sprzęty jeszcze przed ślubem. W efekcie goście weselni stawiają na bardziej uniwersalne rozwiązania, które pozwalają nowożeńcom samodzielnie zdecydować o przeznaczeniu otrzymanych środków.

Skąd popularność gotówki? Autorzy badania wskazują, że istotny wpływ mają tu zmiany społeczne, jak i praktyczne kwestie związane z organizacją życia młodych par. Otrzymane pieniądze pozwalają nowożeńcom samodzielnie decydować o tym, na co przeznaczyć prezent. Mogą to być zarówno bieżące potrzeby, jak i większe inwestycje, takie jak podróż poślubna czy wkład własny na mieszkanie.

– Z jednej strony liczy się praktyczny wymiar prezentu, czyli wsparcie finansowe, które daje parze młodej swobodę w dysponowaniu środkami. Z drugiej strony badani oczekują od najbliższych czegoś więcej niż samej wartości materialnej. Drobny upominek pełni funkcję symboliczną – pokazuje zaangażowanie, podkreśla wyjątkowość relacji i sprawia, że prezent nabiera bardziej osobistego charakteru – komentuje cytowany przez RMF FM Piotr Biela, współautor raportu.

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