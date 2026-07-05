Czy dziś jest niedziela handlowa? Gdzie zrobimy zakupy 5 lipca?

Niedziela 5 lipca dla wielu osób będzie czasem odpoczynku, rodzinnych spotkań i wakacyjnych wyjazdów. Warto jednak pamiętać, że tego dnia obowiązują ograniczenia w handlu. Oznacza to, że większość dużych sklepów i galerii handlowych pozostanie zamknięta. Nie oznacza to jednak, że nie będzie możliwości kupienia najpotrzebniejszych produktów. Przepisy przewidują bowiem szereg wyjątków.

Gdzie zrobimy zakupy 5 lipca?

W niedzielę niehandlową otwarte mogą być m.in.:

stacje paliw,

apteki i punkty apteczne,

kwiaciarnie,

restauracje, bary i kawiarnie,

placówki pocztowe spełniające ustawowe warunki,

niewielkie sklepy, w których za ladą stoi właściciel.

To właśnie w tych miejscach najłatwiej będzie kupić podstawowe produkty spożywcze lub inne niezbędne artykuły.

Godziny otwarcia mogą się różnić

Choć część placówek działa również w niedziele niehandlowe, warto wcześniej sprawdzić godziny ich otwarcia. Dotyczy to zwłaszcza osiedlowych sklepów prowadzonych przez właścicieli, które same decydują o czasie pracy. Z kolei wiele stacji paliw i część aptek funkcjonuje całodobowo lub w wydłużonych godzinach.

Przed wyjściem z domu dobrze sprawdzić informacje na stronie internetowej sklepu, w aplikacji mobilnej lub w mapach internetowych. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej wizyty pod zamkniętym lokalem.

Kiedy kolejna niedziela handlowa?

Na następną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać do końca wakacji. Najbliższa przypada 30 sierpnia 2026 r.

W 2026 roku handel bez ograniczeń będzie jeszcze możliwy w następujące niedziele:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Polacy wciąż są podzieleni

Jak do zakazu handlu w niedzielę podchodzą Polacy? Pokazał to czerwcowy sondaż SW Research dla „Wprost”. Z badania wynika, że 43,9 proc. respondentów opowiada się za zniesieniem ograniczeń, natomiast 41,3 proc. chce utrzymania obecnych przepisów. Zdania w tej sprawie nie ma 14,8 proc. ankietowanych.

Wyniki pokazują, że opinie społeczne pozostają mocno podzielone, a dyskusja o przyszłości handlu w niedziele wciąż nie została rozstrzygnięta.

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