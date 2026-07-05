Na urlop bez gotówki ani rusz? Tak płacą Polacy

Mija pierwszy tydzień wakacji 2026. Na pogodę narzekać nie możemy, co sprawia, że wielu z nas myśli o wyjeździe. Z przeprowadzonego tuż przed startem tegorocznego sezonu wakacyjnego badania PayPo wynika, że blisko połowa Polaków (47 proc.) planuje spędzić tegoroczny urlop w kraju. Niewiele mniej, bo 37 proc. myśli o wyjeździe za granicą, a 16 proc. respondentów nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Wakacje 2026 za granicą. Ten kierunek najczęściej wybieramy

Wśród osób planujących zagraniczny wyjazd najpopularniejszym kierunkiem okazuje się Chorwacja (wskazało ją 16 proc. ankietowanych), która wyprzedziła Grecję i Włochy (odpowiednio 14 proc. i 13 proc.). Co dziesiąty badany zamierza wybrać się na urlop do Hiszpanii i Turcji.

Z badania wynika, że wielu z nas planuje zagraniczne wakacje z dużym wyprzedzeniem. Ponad jedna trzecia respondentów (37 proc.) deklaruje, że rezerwuje wyjazd od trzech do sześciu miesięcy przed urlopem. Co czwarty (25 proc.) uczestnik badania robi to jeszcze wcześniej – ponad pół roku przed planowaną podróżą. Podobny odsetek ankietowanych (24 proc.) organizuje wakacje na miesiąc lub dwa przed wyjazdem. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się rezerwacje na ostatnią chwilę. Oferty last minute wybiera tylko 10 proc. badanych, którzy podejmują decyzję o wyjeździe mniej niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Jedynie 4 proc. Polaków przyznaje, że nie planuje wakacji z wyprzedzeniem i decyduje się na wyjazd spontanicznie.

Ile wydamy na tegoroczne wakacje? Największa grupa uczestników badania PayPo (25 proc.) wskazała, że ich budżet na wyjazd mieści się w przedziale od 2000 do 3000 zł na osobę. Niewiele mniej, bo 19 proc. szacuje swoje wydatki w przedziale od 3000 do 4000 zł, a 16 proc. twierdzi, że zamknie się w przedziale od 1000 do 2000 zł. Wydatki od 4000 do 5000 zł przewiduje tylko 9 proc. ankietowanych. Nieco więcej, bo 14 proc. deklaruje, że będzie to więcej niż 5000 zł. Co dziesiąty respondent nie potrafi jeszcze oszacować wysokości swoich wakacyjnych wydatków.

Przypomnijmy, że w przeprowadzonym przed tygodniem sondażu pracowni SW Research dla „Wprost”, największa grupa Polaków zadeklarowała swoje tegoroczne wakacyjne wydatki na poziomie od 3000 do 5000 zł na osobę (19,1 proc.).

Bez gotówki ani rusz?

Z badania PayPo wynika, że podczas zagranicznych wyjazdów wciąż popularna jest gotówka. Korzysta z niej na miejscu aż 58 proc. respondentów. Z tradycyjnej karty płatniczej korzysta 34 proc. badanych, taki sam odsetek wybiera kartę wielowalutową umożliwiającą płatności w obcych walutach, a 18 proc. deklaruje korzystanie z karty kredytowej.

Wybierając sposób płatności za granicą, respondenci zwracają uwagę przede wszystkim na wygodę i szybkość realizacji transakcji (55 proc.), brak dodatkowych opłat za przewalutowanie (52 proc.) oraz bezpieczeństwo płatności i ochronę przed oszustwami (50 proc.). Dla 47 proc. badanych istotny jest również atrakcyjny kurs wymiany walut, a dla 40 proc. – brak dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z instrumentów płatniczych.

Badanie DIY wykonane na platformie Omnisurv by IQS w dniach 16-19.06.2026 r. Próba ogólnopolska. Uwzględnieni w analizie: Odpowiadający, N=500.

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