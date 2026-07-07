Kredytobiorcy dostaną prezent na wakacje? W środę kluczowa decyzja

Jutro poznamy decyzję RPP ws. wysokości stóp procentowych. Po ostatnich danych dotyczących inflacji czarny scenariusz dla kredytobiorców wydaje się mało prawdopodobny.

Dziś rozpoczyna się ostatnie przed wakacyjną przerwą posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Podczas czerwcowego posiedzenia gremium po raz trzeci z rzędu zdecydowało o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Poziom stóp procentowych wygląda następująco:

stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 4,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 3,25% w skali rocznej;

stopa redyskontowa weksli 3,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 3,85% w skali rocznej.

Przypomnijmy, że w tym roku RPP dokonała cięć stóp procentowych tylko raz, podczas marcowego posiedzenia. Decyzja ta ucieszyła kredytobiorców, gdyż obniżka wiąże się ze spadkiem rat kredytów hipotecznych czy firmowych. Takiego ruchu nie było jednak w kolejnych miesiącach, a w ostatnim czasie prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP), a zarazem przewodniczący Rady Adam Glapiński nie wykluczył, że nastąpią pierwsze od czterech lat podwyżki stóp procentowych.

Stopy procentowe spadną?

Co wydarzy się podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia RPP? Ostateczny komunikat ws. wysokości stóp procentowych poznamy w środę. Dobra wiadomość jest taka, że po ostatnich dość optymistycznych danych dotyczących inflacji (wstępny odczyt Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje, że inflacja konsumencka w czerwcu wyniosła 2,5 proc. rok do roku, czyli tyle, ile wynosi cel inflacyjny NBP), mało kto przewiduje scenariusz podwyższenia stóp.

Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek, po publikacji wstępnego odczytu czerwcowej inflacji konsumenckiej prawie do zera spadło prawdopodobieństwo podwyżki. Pojawiła się natomiast szansa na cięcia.

Obniżki nie spodziewają się natomiast eksperci Erste Bank Polska. W ich ocenie RPP po raz kolejny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

W ocenie ekonomistów PKO BP, ostatnie dane inflacyjne wpisują się w politykę wait-and-see i utrzymywania stóp procentowych bez zmian, przynajmniej do końca tego roku.

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