GUS może zapukać do Twoich drzwi. Poprosi o paragon

Główny Urząd Statystyczny (GUS) prowadzi Badanie budżetów gospodarstw domowych. Ma ono na celu sprawdzenie m.in. jak zmieniają się dochody i wydatki Polaków. Zebrane informacje są wykorzystywane do opracowywania oficjalnych statystyk.

– Badanie budżetów gospodarstw domowych stanowi podstawowe źródło informacji o poziomie i strukturze wydatków oraz dochodów badanych gospodarstw domowych, spożyciu podstawowych artykułów żywnościowych, warunkach mieszkaniowych oraz subiektywnej ocenie sytuacji materialnej. Dane uzyskane z badania budżetów gospodarstw domowych umożliwiają analizy warunków życia ludności oraz ocenę wpływu różnych czynników na kształtowanie się poziomu i zróżnicowania sytuacji materialnej podstawowych grup gospodarstw domowych. Dodatkowo badanie budżetów gospodarstw domowych dostarcza niezbędnych danych, wykorzystywanych do: tworzenia wag do obliczania indeksów cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalenia wskaźnika kosztów utrzymania gospodarstw domowych, ustalenia poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalenia przez gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny, a także obliczania wskaźników ubóstwa ekonomicznego, opracowania modeli symulacyjnych w zakresie obciążeń podatkowych gospodarstw domowych i świadczeń społecznych – informuje GUS.

Badanie GUS. Trzeba zbierać paragony

Jak podaje Interia.pl w badaniu biorą udział gospodarstwa domowe wybrane w drodze losowania. Ankieter GUS odwiedzi wskazany adres i przekaże informacje o celu i przebiegu badania. Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest dobrowolne, co oznacza, że można odmówić udziału w badaniu. Warto podkreślić, że badanie odbywa się przez cały rok, dlatego wizyty ankieterów odbywają się w różnych terminach.

Uczestnicy badania przez miesiąc odkładają swoje paragony do specjalnej koperty z logotypem GUS. Jeśli uczestnik po zakupach wyrzuci paragon, musi zapisać kwotę wydatku oraz informację o kupionym towarze lub usłudze. Po zakończeniu okresu zbierania danych ankieter odbierze kopertę.

Badanie może być realizowane w innych formach, np. poprzez wywiad telefoniczny lub samodzielne prowadzenie papierowej albo internetowej książeczki budżetu gospodarstwa domowego.

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