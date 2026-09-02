Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty. GUS ujawnia

– W marcu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej wyniosła 7530,45 zł i była niższa o 22,4% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9698,95 zł) – poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Mediana wynagrodzeń w Polsce. Tyle naprawdę zarabialiśmy w marcu

Mediana wynagrodzeń na poziomie na poziomie 7530,45 zł brutto oznacza, że w marcu br. połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. Przypomnijmy, że w lutym mediana wynagrodzeń wyniosła 7690,82 zł brutto, czyli o ponad 160 zł więcej. Kwota ta była wówczas o 22,8 proc. niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

GUS zwraca uwagę, że że wartość mediany wynagrodzeń była zróżnicowana ze względu na płeć. W przypadku mężczyzn wyniosła 7657,56 zł brutto, natomiast wśród kobiet – 7407,10 zł brutto.

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8695,04 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4806 zł brutto, czyli na poziomie obecnej płacy minimalnej.

Warto podkreślić, że dane dotyczące mediany wynagrodzeń, to wskaźnik, który lepiej ukazuje przeciętne realne zarobki w Polsce niż dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W marcu tego roku wyniosło ono 9698,95 zł brutto. Jak zauważa GUS, to o 22,4 proc. więcej niż mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto. Wśród mężczyzn średnie wynagrodzenie wyniosło 9994,19 zł brutto, podczas gdy wśród kobiet – 9397,50 zł brutto. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość przeciętnego wynagrodzenia odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 11307 zł brutto, a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 6301,72 zł brutto.

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