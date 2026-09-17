Dodatkowy dzień wolny dla pracowników. W niektórych firmach termin ustali pracodawca

Układ kalendarza pod koniec roku będzie korzystny dla wielu pracowników. Drugi dzień Bożego Narodzenia przypada w sobotę, a zgodnie z Kodeksem pracy święto występujące w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Oznacza to, że pracownikowi, dla którego sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, trzeba wyznaczyć inny dzień wolny. W przypadku członków korpusu służby cywilnej termin został już ustalony – premier zdecydował, że będzie to poniedziałek 28 grudnia.

Dzień wolny za święto w sobotę. Pięć dni odpoczynku

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracownicy objęci zarządzeniem zyskają pięć kolejnych dni bez pracy. Przerwa rozpocznie się w czwartek 24 grudnia, czyli w Wigilię, która jest dniem ustawowo wolnym. Następnie przypadają dwa dni Bożego Narodzenia, niedziela oraz wolny poniedziałek.

Osoby pracujące od poniedziałku do piątku wrócą więc do swoich obowiązków dopiero we wtorek 29 grudnia. Do uzyskania pięciodniowej przerwy nie będą musiały wykorzystywać ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego.

Kto ma wyznaczone wolne w poniedziałek?

Zarządzenie premiera obejmuje członków korpusu służby cywilnej. Chodzi m.in. o osoby zatrudnione w urzędach administracji rządowej, w tym ministerstwach, urzędach wojewódzkich, administracji skarbowej czy urzędach celnych.

W poniedziałek 28 grudnia wiele takich instytucji będzie więc nieczynnych. INFOR wskazuje, że osoby planujące wizytę w urzędzie powinny wcześniej sprawdzić komunikat konkretnej instytucji.

Pracownicy prywatnych firm też mają prawo do wolnego

Zarządzenie premiera nie obejmuje automatycznie pracowników prywatnych przedsiębiorstw. Nie oznacza to jednak, że zatrudnieni na umowę o pracę tracą prawo do rekompensaty za święto przypadające w sobotę. W ich przypadku termin wolnego ustala pracodawca. Powinien zrobić to w tym samym okresie rozliczeniowym.

Firma może zdecydować się właśnie na 28 grudnia, co pozwoli pracownikom uzyskać pięć dni wolnego z rzędu. Może jednak wskazać także inny termin, np. 23 grudnia. Pracownik ma możliwość poproszenia o konkretny dzień, ale pracodawca nie musi zgodzić się na jego propozycję.

Nie każdy dostanie dodatkowy dzień

Rekompensata nie przysługuje osobom wykonującym obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Z dodatkowego dnia wolnego na tych zasadach nie skorzystają również samozatrudnieni pracujący na kontraktach B2B.

Inaczej wygląda też sytuacja osób, dla których sobota jest normalnym dniem pracy, np. ze względu na system zmianowy lub równoważny. W ich przypadku święto przypadające w sobotę jest dniem świątecznym w grafiku, a nie dniem, za który należy wyznaczyć inne wolne. Jeśli natomiast pracownik będzie na zwolnieniu lekarskim w wyznaczonym dniu wolnym, dzień ten przepada i nie jest przenoszony na kolejny termin.

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