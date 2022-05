Ursula von der Leyen o odbudowie Ukrainy. Potrzebne będą setki miliardów euro

- Przewiduje się, że PKB Ukrainy spadnie w tym roku o 35 do 50 procent. Międzynarodowy Fundusz Monetarny wyliczył, że Ukraina potrzebuje 5 mld euro miesięcznie, tylko po to, żeby kraj mógł funkcjonować - mówiła Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim. - Musimy wesprzeć Ukrainę w wysiłku, ale nie możemy tego zrobić sami. Dlatego cieszę się, ze Stany Zjednoczone wyszły z inicjatywą pomocy finansowej dla Ukrainy. Jako Europa też musimy zrobić swoje.

Ursula von der Leyen: Europa musi wziąć na siebie odpowiedzialność w stosunku do Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła także o drugiej, kluczowej fazie pomocy dla Ukrainy, czyli odbudowy kraju i gospodarki po zakończeniu wojny.

- Wszyscy wiemy, że poziom zniszczenia jest ogromny. Szpitale, szkoły, drogi, mosty, fabryki, wszystko musi zostać odbudowane – mówiła von der Leyen. – Teraz, w czasie wojny ciężko jest przewidzieć, ile pieniędzy będzie potrzebne na ten cel, ale ekonomiści mówią i setkach miliardach euro. Uważam, że w tym miejscu Europa ma odpowiedzialność względem Ukrainy.

Czytaj też:

UE zawiesi wszystkie cła na import z Ukrainy

Szefowa KE stwierdziła, że przy zjednoczonym wsparciu krajów Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych Ukraina ma możliwość odbudowy dla następnych pokoleń.

- Proponuję rozpoczęcie pracy nad pakietem pomocowym dla Ukrainy, która przyniesie niezbędne inwestycje i wprowadzi system finansowania, który zapewni odpowiedni przepływ pieniędzy. W połączeniu z walką z korupcją sprawi to, że Ukraina stanie się atrakcyjnym miejsce dla zagranicznych inwestycji. Ewentualnie doprowadzi to do otwarcia drogi do Ukrainy w Unii Europejskiej – argumentowała szefowa Komisji Europejskiej.

Czytaj też:

Ursula Von der Leyen: Całkowite embargo na rosyjską ropę w pół roku