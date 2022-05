Elon Musk wściekły! Zarzuca oszustwo i oskarża o diabelstwo

„Exxon znalazł się wśród dziesięciu najlepszych na świecie firm dla środowiska, spraw społecznych i zarządczych w indeksie ESG, a Tesla nie załapała się nawet na listę. ESG to oszustwo, które jest wykorzystywane do walki przez fałszywych obrońców spraw społecznych”, pisał Elon Musk na Twitterze.

W jednej z odpowiedzi napisał, że zaczyna być przekonany, że korporacyjna strona ESG to „diabeł wcielony”.

Co to jest indeks ESG?

Indeks ESG prowadzony przez agencję ratingową S&P 500, bierze pod uwagę względy środowiskowe (jak przyjazność dla środowiska i plany ograniczenia śladu węglowego), społeczne i zarządcze. Na podstawie tych danych oraz klasycznych czynników finansowych sporządzany jest indeks, który służy, jako zalecenia dla inwestorów.

Rozgoryczenie Elona Muska wydaje się zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę aspekt środowiskowy, który uwzględnia indeks. Tesla, która produkuje samochody elektryczne i której celem jest przyśpieszenie transformacji i komunikacji w celu odejścia od paliw kopalnianych wypadła z listy ESG, a znalazły się na niej firmy czerpiące bezpośrednio zysk z wydobycia ropy, węgla i gazu.

Dlaczego Tesla spadła w indeksie ESG?

Do tej kwestii odniosła się bezpośrednio dyrektor indeksu ESG w Ameryce Północnej Margaret Dorn. Wyjaśniła, że wskaźniki Tesli brane pod uwagę w ustalaniu wyniku ESG pozostają od kilku lat na tym samym poziomie, jednak wskaźniki innych firm idą do góry, przez co Tesla nie tyle cofnęła się, co stała w miejscu, gdy inni szli naprzód.

Według Margaret Dorn w przypadku Tesli jest też kilka czynników, które obniżają jej wynik. Jednym z nich jest brak oficjalnej strategii redukcji śladu węglowego oraz brak kodeksu postępowania biznesowego, który wyznacza strategię firmy w przypadku pojawienia się korupcji i praktyk antykonkurencyjnych.

Poza tym ocenę Tesli zaniżyły dwa przypadki dyskryminacji na tle rasowym i kiepskie warunki pracy w fabryce w Fremont w Kalifornii.

Musk zły na Demokratów

W swoich tweetach Musk nie odniósł się do tych zarzutów, i koncentrował się jedynie na kwestiach ekologicznych. W ostatnich dniach Musk także ponownie zaczął krytykować środowiska akademickie i aktywistów społecznych za oderwanie od rzeczywistości i niszczenie amerykańskiego społeczeństwa. Musk napisał także oficjalnie, że do tej pory był wyborcą Partii Demokratycznej, która według niego była w większości „partią dobroci”. Według Muska Demokraci stali się jednak partią nienawiści i podziałów i zadeklarował, że od tej pory będzie głosował na Republikanów.

