Kupił los i wygrał fortunę. Jest bogatszy od… Eda Sheerana

Gry liczbowe wywołują wiele emocji zarówno wśród graczy z Polski, jak również za granicą. Losowanie „Euromillions jackpot” przyniosło szczęśliwe rozwiązanie dla jednego z graczy, który wygrał 170 mln funtów. 7, 10, 15, 44, 49 oraz 3 i 12 – to numery, które okazały się szczęśliwe. Co ciekawe, zwycięzca losowania przejdzie do historii. Zgarnął bowiem najwyższą dotychczas wygraną, po którą udało się sięgnąć brytyjskim graczom, którzy próbowali swoich sił w loterii. Tym samym pobity został rekord z 2011 roku, kiedy to zwycięscy zgarnęli 161 milionów funtów.

Nie ujawniono danych osobowych szczęśliwca ani szczegółów dotyczących jego życia. Jak informuje BBC, zwycięzca znajdzie się na liście „Sunday Times” wśród 1000 najbogatszych ludzi mieszkających w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z szacunkami wspomnianego źródła, zwycięzca loterii w jednym momencie stał się również bogatszy od Calvina Harrisa, którego majątek został wyceniony na 165 mln funtów, a także pokonał pod tym względem Eda Sheerana, który posiada 160 mln funtów.

