Biedroń: Przedstawimy premierowi pięć punktów, które mogą pomóc w rozwiązaniu kryzysu

– Pierwszy punkt dotyczy praw pracowników. Chcielibyśmy, podobnie jak to ma miejsce w Danii, doprowadzić do sytuacji, w której osoby zatrudnione na umowę o pracę po prostu tej pracy nie będą traciły. Mogą ją stracić ze względu na trudną sytuację wielu przedsiębiorstw. Może się to zmienić w momencie, kiedy państwo doprowadzi do wsparcia finansowego i wypłaty 75 proc. wynagrodzenia pod jednym warunkiem, że nikt kto otrzyma takie wsparcie, nie zostanie zwolniony z tej pracy – powiedział Robert Biedroń.

Drugi punkt dotyczy umów o dzieło, czyli tak zwanych „śmieciówek” oraz osób na jednoosobowej działalności gospodarczej. – Takie osoby powinny dzisiaj być objęte wsparcie w stu procentach wynagrodzenia minimalnego – powiedział Biedroń.

Kolejny punkt dotyczy wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw. – To wsparcie w utrzymaniu płatności, jeśli chodzi czynsz, najem, płatność za gaz, prąd, bieżące rachunki. Tutaj państwo także musi interweniować, doprowadzić do tego, że mikroprzedsiębiorstwa, które często są fundamentem wielu lokalnych gospodarek, po prostu będą mogły funkcjonować – dodał.

Czwarty punkt proponowany przez Lewicę to zawieszenie przez banki konieczności spłaty kredytów. Szczególnie wobec mikroprzedsiębiorców. - Państwo musi doprowadzić do tego banki, będą zobligowane przy zgłoszeniu wniosku o zawieszeniu kredytu - powiedział kandydat na prezydenta.

Ostatnim punktem, który przedstawił Robert Biedroń, jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. Miałoby się to odbywać dzięki korzystnemu kredytowaniu. – Tanie kredyty z BGK, które będą celowane dla tych wszystkich, którzy dzisiaj potrzebują zastrzyku finansowego – zakończył.

