MR: Inflacja spowolni w czerwcu. Przewidywania resortu niższe od konsensusu rynkowego

„W ocenie MR w czerwcu zaobserwujemy dalszy spadek dynamiki wzrostu cen żywności (nawet poniżej 6 proc.) oraz zbliżoną do majowej dynamikę spadku cen paliw. Wskaźnik cen dóbr i usług konsumpcyjnych w czerwcu wyniesie ok. 2,8 proc. w ujęciu rocznym i nie zmieni się miesiąc do miesiąca” – czytamy w komentarzu resortu do danych Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS podał w szybkim szacunku, że inflacja wyniosła 2,9 proc. w ujęciu rocznym w maju br. (wobec 3,4 proc. rok do roku w kwietniu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły o 0,2 proc. w maju.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 6,1 proc. rok do roku, ceny nośników energii - wzrosły o 5,2 proc. r/r, zaś ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 23,4 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,1 proc., nośników energii - spadły o 0,1 proc., a paliw do prywatnych środków transportu - spadły o 4,5 proc., podał też Urząd.

Konsensus rynkowy zakładał inflację na poziomie 3 proc. rok do roku.

