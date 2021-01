100 mln zł na program in vitro. Senat przyjął poprawkę

Posiedzenie Senatu rozpoczęło się w poniedziałek i potrwa do środy włącznie. Wyższa izba parlamentu zajmuje się m.in. ustawą budżetową na rok 2021, która zakłada deficyt na poziomie 82,3 mld zł. Podczas wtorkowych obrad przyjęto poprawkę zakładającą przeznaczenie 100 mln zł na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, czyli innymi słowy in vitro. „Za” takim rozwiązaniem opowiedziało się 50 senatorów, a 48 było „przeciw”.

Na tym nie koniec poprawek, a Senat opowiedział się m.in. za przeznaczeniem dotacji w wysokości 3 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności, zwiększeniem o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz zwiększeniem o 2 mld 500 mln zł środków na podwyżki dla nauczycieli.

Budżet na 2021 rok – co zakłada?

Uchwalony w grudniu budżet zakłada dziurę budżetową na poziomie 82,3 mld zł. Według założeń wpływy do skarbu państwa wyniosą w przyszłym roku 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł. Jak zaznaczyło Ministerstwo Finansów, wystarczy to na zabezpieczenie potrzeb związanych z walką z pandemią koronawirusa, a także planowane wcześniej inwestycje.

Ustawa zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) na poziomie 64,7 proc. PKB. W ustawie budżetowej na przyszły rok zapewniono m.in. finansowanie programu Rodzina 500+ (41 mld zł), zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wzrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.) czy waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł).

