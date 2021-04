Rząd pomoże w kupnie mieszkania? Nowy Ład ma zawierać takie rozwiązanie, ale jest haczyk

W Nowym Ładzie rząd ma zawrzeć kolejne zachęty dotyczące dzietności. W ostatnich dniach politycy związani z obozem władzy zmienili narrację względem programu 500+. Część z nich mówiła, że jego założeniem nie było poprawienie sytuacji demograficznej. Nowe rozwiązanie ponownie oparte będzie na modelu im więcej dzieci, tym korzystniej.

Dodatek do wkładu własnego

Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w nowym programie rządu ma się znaleźć nowa odsłona pakiety mieszkaniowego. Rodziny, które są zbyt bogate na pomoc socjalną, ale zarabiają zbyt mało, aby pozwolić sobie na zaciągnięcie kredyty hipotecznego, będą mogły liczyć na pomoc państwa.

Ale jest jeden haczyk. Znów zapomniano o parach, które nie posiadają dzieci, lub mają tylko jednego potomka. Z informacji gazety wynika, że pomoc ma się zaczynać od drugiego dziecka – tak jak pierwotnie w przypadku programu Rodzina 500 Plus. Rząd zamierza dopłacać do wkładu własnego wymaganego do zaciągnięcia kredytu. Do drugiego dziecka rząd dopłaci 20 tys. złotych, w przypadku trójki dzieci 60 tys. zł, a za każde następne para będzie mogła liczyć na dodatkowe 20 tys. zł. Dla rodziny z czwórką dzieci będzie to 80 tys. zł, z piątką – 100 tys. zł itd.

Wsparcie przy zaciąganiu kredytów ma też pomóc w zmniejszeniu deficytu mieszkaniowego, czyli różnicy między liczbą dostępnych na rynku mieszkań a liczbą gospodarstw domowych. Według danych Ministerstwa Rozwoju na koniec 2019 roku brakowało aż 641 tys. mieszkań. Jak wylicza „DGP”, oznacza to, że aż 4,5 proc. polskich rodzin mieszkało niesamodzielnie.

