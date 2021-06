Lewandowski rządzi nie tylko na boisku. Biznesy kapitana reprezentacji Polski

W czerwcu zeszłego roku „Wprost” umieścił Roberta i Annę Lewandowskich na 80. miejscu w rankingu najbogatszych Polaków. Ich majątek został wyceniony na 500 mln złotych. W samym zaś rankingu najbogatszych Polek Anna zajęła 23. lokatę.

Majątek Lewandowskich to sfera domysłów, ale szacuje się, że Robert za jeden tylko sezon gry w Bayern Monachium dostaje 20 mln euro. Do tego różne premie i wynagrodzenie za występy w reklamach. Ma kontrakty z Gilette, Huawei, Head&Shoulders. Od lat piłkarz jest też ambasadorem marki Coca-Cola.

Kapitan reprezentacji Polski koncentruje się nie tylko na sporcie, ale chętnie wchodzi w różne biznesy.