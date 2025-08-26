Kursy walut 26 sierpnia 2025. Po ile dolar, euro, funt i frank?

We wtorek, 26 sierpnia 2025 r., Narodowy Bank Polski ogłosił średnie kursy walut. O godzinie 12:15 dolar amerykański (USD/PLN) wyceniany był na 3,6716 zł, euro (EUR/PLN) na 4,2657 zł, frank szwajcarski (CHF/PLN) na 4,5511 zł, a funt szterling (GBP/PLN) na 4,9432 zł.

Kursy walut

Złoty w tym dniu zyskał wobec koszyka głównych walut, umacniając się o 0,07 proc. Kurs euro wzrósł nieznacznie o 0,04 proc., osiągając maksimum 4,2686 zł i minimum 4,2591 zł. Dolar stracił 0,17 proc., notując wahania między 3,6533 zł a 3,6785 zł.

Frank szwajcarski odnotował spadek o 0,19 proc. i oscylował w granicach 4,5411–4,5580 zł. Z kolei kurs funta wzrósł symbolicznie o 0,02 proc., a dzienny przedział wahań wyniósł od 4,9264 do 4,9473 zł.

NBP zaprezentował także tabelę średnich kursów pozostałych walut. W zestawieniu znalazły się m.in. dolar australijski (2,3780 zł), kanadyjski (2,6495 zł), singapurski (2,8546 zł) oraz nowozelandzki (2,1442 zł). Za 100 forintów węgierskich płacono 1,0725 zł, za koronę czeską 0,1738 zł, a za koronę norweską 0,3605 zł. Jen japoński wyceniono na 2,4881 zł za 100 jednostek, hrywna ukraińska kosztowała 0,0886 zł, a yuan chiński 0,5127 zł. Najdroższą walutą w zestawieniu pozostaje SDR Międzynarodowego Funduszu Walutowego – 4,9951 zł.

O czym mówią kursy Narodowego Banku Polskiego?

Warto pamiętać, że kursy średnie publikowane przez NBP obowiązują od momentu ogłoszenia do czasu wydania kolejnej tabeli. Aktualizacja odbywa się codziennie w godzinach około 11:45–12:15. Oznacza to, że kursy opublikowane we wtorek pozostają wiążące do środy, 27 sierpnia 2025 r.

Obecne dane pokazują, że polska waluta utrzymuje stabilność wobec euro i funta, a jednocześnie zyskuje wobec dolara i franka.

